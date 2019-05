Presentazione associazione Incontri sabato 1 a Cava.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare il prossimo sabato 1° giugno, con inizio alle ore 10,30, presso il Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni, in via Garzia, 2, alla conferenza stampa di presentazione dell’associazione politico-culturale “Incontri”, di recente costituita nella nostra città, nonché delle future iniziative associative, prima delle quali un convegno sui rifiuti programmato per il prossimo venerdì 7 giugno.

Alla conferenza stampa parteciperanno, tra gli altri, Antonello Barretta, Lucia Antico, Antonio Corona, Pasquale Montuoro e Luigi Durante, rispettivamente presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e membro del direttivo del neonato sodalizio.

A condurre la conferenza stampa la giornalista Carolina Milite, caporedattrice di Ulisse online.