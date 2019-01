Presentato progetto pista ciclabile a Palazzo di Città.

Giovedì mattina il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, insieme all’assessore all’Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno e al consigliere comunale – vice presidente Commissione Mobilità, Donato Pessolano, hanno incontrato Paolo Longo – presidente associazione Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e Antonio Tedesco – componente dell’associazione.

Nel corso dell’incontro – realizzato anche in collaborazione con l’assessorato alla Mobilità e con il sostegno delle commissioni consiliari del settore – è stata avanzata l’ipotesi di rendere Salerno Città Ciclabile.

“La nostra città – spiega il presidente Longo- si presta perfettamente a questo ragionamento, sia per motivi climatici che strutturali. E’ necessario, però, iniziare ad inculcare nei cittadini una diversa cultura della mobilità. Abbiamo riscontrato grande interesse nell’amministrazione comunale nell’intavolare un discorso che proseguirà concretamente nelle prossime settimane proprio per realizzare e promuovere la ciclabilità urbana. Questa mattina abbiamo brevemente illustrato il Bici Plan Comunale, ovvero un piano programma della mobilità ciclistica di medio periodo che individua i principali percorsi ciclabili da realizzare. Nelle prossime settimane seguiranno incontri più specifici proprio per valutare fattibilità, tempi e modalità di una eventuale realizzazione del programma”.