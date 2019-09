Presentato il Forum Day, 5 e 6 ottobre a Petina.

Si è tenuta questa mattia, alle ore 11:00 presso la “Sala Torre” di Palazzo Sant’Agostino(SA) la Conferenza stampa sul “Forum Day 2019” organizzata dal Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani-Salerno.

Politiche Giovanili e l’incontro tra i giovani e le istituzioni al centro del dibattito che ha visto intervenire:

Michele Strianese: Presidente della Provincia di Salerno

Giovanni Guzzo: Consigliere Provinciale delegato alle Politiche Giovanili

Vincenzo D’Amato: Sindaco di Petina

Francesco Barbarito: Presidente del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani-Salerno

Antonio Cesarano: Consigliere e Responsabile delle attività del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani-Salerno

Giuseppe Caruso: Presidente del Forum dei Giovani Regionale- Campania

Simone Zito: Presidente del Forum dei Giovani di Petina

Sonia della Sala: AEGEE Salerno

Francesco Piemonte: Associazione Moby Dick

Michele Strianese e Giovanni Guzzo hanno fortemente voluto l’incontro di questa mattina a Palazzo Sant’Agostino, proprio per manifestare il loro sostegno all’evento e al Coordinamento che, in sinergia con il Forum dei Giovani di Petina sta lavorando per garantire il massimo successo del Forum Day 2019.

“Grazie al Sindaco di Petina e ai Giovani del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani-Salerno, per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo evento- Ha dichiarato Michele Strianese: Presidente della Provincia di Salerno- sarò a Petina il 5 e il 6 Ottobre per l’impegno preso con i ragazzi del Coordinamento Provinciale e con il Sindaco di Petina per sostenere ed ascoltare i giovani, che sono il fulcro della nostra società.” Ha concluso inoltre, invitando i giovani del Coordinamento a promuovere una maggiore collaborazione al fine di rafforzare la rete tra i Forum Giovanili dei Comuni della Provincia di Salerno.

“Ho voluto fortemente ospitare qui questa conferenza stampa perché credo molto nel Coordinamento Provinciale. – Ha dichiarato il Consigliere Provinciale Giovanni Guzzo-Ho Proposto al Consiglio Provinciale una Mozione che è stata accolta all’unanimità, la Mozione proposta è rivolta alla Regione Campania e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per chiedere Fondi al fine di Finanziare le attività messe in campo dai giovani. Ho analizzato attentamente il programma, che si presenta molto ricco e interessante, pieno di riflessioni e di contenuti. Attendiamo la Presenza della direttrice dell’Ufficio Scolastico Provinciale, la Dott.ssa Attanasio, proprio per simboleggiare la stretta connessione tra i giovani, la politica e quello che è il mondo scolastico ed universitario; infatti, le tematiche rappresentano una sfida che guida i giovani a ragionare su “chi siamo e chi vogliamo essere”, proprio da questa sfida parte quello spunto che farà da filo conduttore con i prossimi eventi in materia di Politiche Giovanili. “

Il Sindaco di Petina Vincenzo D’Amato, dopo aver ringraziato il Presidente Strianese, il Consigliere Guzzo e i Forum Provinciale e Comunale; si è detto soddisfatto per la scelta del comune di Petina come sede del Forum Day 2019 perché questa rappresenta un’occasione per valorizzare un territorio interessato da pochi abitanti che da anni vive la piaga dello spopolamento, fenomeno sempre più diffuso nelle piccole realtà, specialmente del Sud Italia. Il 5 e il 6 Ottobre i Giovani, che sono il vero motore della società, con la loro presenza a Petina daranno testimonianza della cittadinanza attiva e del loro fondamentale impegno sociale.”

Un Calendario Ricco di Appuntamenti seguirà il Forum Day con un viaggio a Bruxelles, organizzato dal Consigliere Cesarano e che vedrà protagonisti circa 20 Giovani che saranno ospitati dal 3 al 5 Ottobre al Parlamento Europero. I giovani provenienti dai forum dei Giovani Comunali potranno partecipare gratuitamente iscrivendosi dal 26 Settembre al 6 Ottobre, il modulo d’iscrizione sarà reperibile sui nostri canali social.

Un autunno ricco di appuntamenti si prevede nella provincia di Salerno con gli eventi patrocinati da Coordinamento Provinciale tra cui:

AGORA Salerno, evento organizzato dall’associazione universitaria AEGEE Salerno che ospiterà presso l’Università di Salerno oltre 800 Giovani provenienti da tutti i Paesi Europei che saranno impegnati a discutere sulle competenze chiave che caratterizzano i professionisti del domani.

Il Meeting dei Giovani organizzato dall’Associazione Moby Dick, associazione con la quale il Coordinamento provinciale collabora da Anni e che quest’anno diventa un evento a carattere internazionale perché vedrà protagonisti, infatti, giovani a confronto provenienti da Estonia, Italia e Germania. L’evento, presentato da Francesco Piemonte presidente dell’Associazione Moby Dick si terrà nei comuni di Capaccio-Paestum e Salerno.

Era presente inoltre questa mattina Giuseppe Caruso, Presidente del Forum Regionale dei Giovani- Campania che ha dichiarato di aver accolto con piacere l’invito al Forum Day in quanto le tematiche che saranno affrontate sono perfettamente in linea con quelle del Forum Regionale che sara impegnato in una due giorni a Matera proprio per lanciare le università del sud italia e le aree interne e quindi petina rientra perfettamente in questo programma. Ha voluto ricordare, inoltre Caruso, l’importanza del Kit 2018 per tutti i Forum e del prossimo bando rivolto esclusivamente a finanziare i progetti meritevoli Form dei Giovani Comunali.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la diretta della conferenza stampa al seguente link: https://www.facebook.com/CoordinamentoForumdeiGiovaniProvinciadiSalerno/videos/1408026246012052/