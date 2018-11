Presentato il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, la 72a edizione dal 26 novembre al 1 dicembre.

Centoventi film in concorso, incontri con gli studenti delle scuole, proiezioni, due importanti casting: questo e molto altro nel programma dell’edizione 72 del Festival Internazionale del Cinema di Salerno (in programma dal 26 novembre al 1 dicembre 2018) presentato questa mattina in conferenza stampa al Salone del Gonfalone del Comune di Salerno.

Presenti l’Assessore Comunale alle Politiche Giovanili e all’Innovazione Mariarita Giordano, il Direttore del Settore Attività Produttive Alberto Di Lorenzo, l’avvocato e critico cinematografico Tullio Benissone e il patron del Festival, il dottor Mario De Cesare.

“Il Festival del Cinema di Salerno è uno dei festival storici d’Italia ed è secondo solamente alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. È un evento che porta avanti con orgoglio non solamente la cultura ma anche la nostra città e per questo non possiamo, come amministrazione comunale, che ringraziare e sostenere il dottor Mario De Cesare. Portare avanti un festival che ti dà la possibilità di assistere a delle proiezioni in maniera gratuita o addirittura fare dei casting, ossia una possibilità di lavoro, non è cosa da poco” ha detto l’Assessore Comunale Mariarita Giordano.

“Un ringraziamento a Mario De Cesare, grazie al quale è possibile continuare la tradizione guardando al futuro. Il Festival è uno di quegli appuntamenti che qualificano la cultura della nostra città” ha dichiarato il dottor Alberto Di Lorenzo.

“Come ogni anno dedichiamo il Festival a un tema specifico e quest’anno il tema è la resilienza, ossia la capacità di adattarsi ai cambiamenti e il cinema non fa eccezione, in quanto capace di passare dalla celluloide al digitale” ha riferito l’avvocato e critico cinematografico Tullio Benissone.

“Voglio ringraziare davvero tutti quelli che hanno collaborato a questa edizione. Sarà un Festival ricco di iniziative, pensiamo per esempio alle esibizioni degli stuntman, alla sfilata storica in carrozza, al momento del casting, oltre alle iniziative con le scuole e alla serata di gala con le premiazioni. Grazie a tutti, vi aspettiamo al Festival Internazionale del Cinema di Salerno”.

Il Festival Internazionale del Cinema di Salerno è patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno.