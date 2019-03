Presentata ad Eccellenze Campane la Sagra del fagiolo di Controne.

Una kermesse all’insegna di uno dei tipici prodotti campani: il fagiolo di Controne. Durante le giornate del 28 e 29 marzo, infatti, Eccellenze Campane, polo enogastronomico famoso per la valorizzazione delle specialità campane, in collaborazione con il Comune di Controne, ospiterà la Sagra del fagiolo di Controne.

Per la prima volta, il polo del gusto promuoverà una manifestazione gastronomica fuori dal suo territorio di origine: un’occasione unica per far conoscere e avvicinare i consumatori alle tipicità della tradizione regionale.

Dalle ore 18.00 fino a chiusura, presso la sede di via Brin 69, il prezioso legume verrà celebrato attraverso showcooking, degustazioni ed intrattenimento. Gli chef di Eccellenze Campane si uniranno a produttori e cuochi di Controne per preparare prelibatezze a base di fagiolo. Una vera festa del gusto, che prevede nove postazioni dove incontrarsi a tavola e un nuovo spazio destinato all’esposizione e alla vendita dei prodotti di Controne.

Considerato il re dei legumi, il fagiolo di Controne viene anche definito “carne dei poveri” in quanto ricco di vitamine, del gruppo B in grado di proteggere il fegato oltre a fortificare il cuore. Si tratta di una specialità di fagiolo molto particolare grazie al suo sapore, ha inoltre una buccia molto sottile quasi impalpabile ed è di conseguenza, altamente digeribile e di facile cottura. È considerato il fiore all’occhiello di Controne, la cui zona ne ha permesso la coltivazione, avendo un microclima ideale e un terreno ricco di acqua proveniente dalle numerose sorgenti presenti nel territorio stesso, da oggi potrà essere gustato anche negli spazi di Eccellenze Campane poiché grazie a queste caratteristiche è abbinabile a qualsiasi piatto e a vari tipi di vino, sia rosso che bianco.

Un motivo in più per visitare il polo enogastronomico il cui obiettivo è quello di scoprire e mantenere vive le manifestazioni legate ai prodotti della terra, alla cultura culinaria e ai lavori artigianali attraverso la programmazione di sagre e manifestazioni che si ispirano alla tradizione regionale.