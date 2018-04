Premio Strega Mixology, iscrizioni fino a lunedì 30.

Giunge alla sua quarta edizione il Premio Strega Mixology, competizione rivolta ai più talentuosi barman e barlady italiani e organizzata dalla storica azienda Strega Alberti Benevento. C’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi – gratuitamente – online al link www.premiostregamixology.strega.it

Per partecipare è necessario inviare la ricetta del cocktail specificando, per ogni ingrediente homemade, composizione e modalità di preparazione. La ricetta, con tecnica libera, dovrà contenere almeno 3 cl di Liquore Strega e non più di 5 ingredienti (non si conteggiano come ingredienti eventuali guarnizioni, zest, crusta, side e accompagnamenti).

Criteri di valutazione saranno il gusto e il bilanciamento del cocktail, la valorizzazione del liquore Strega e il legame con il tema letterario. Il cocktail dovrà, infatti, ispirarsi a uno dei 71 libri vincitori delle passate edizioni del Premio Strega, diventando, di fatto, anch’esso, un ‘grande classico italiano’. La competizione premierà la ricetta che meglio interpreta il gusto inconfondibile del liquore Strega, in connessione con il mondo della letteratura.

Le pre-selezioni della gara si terranno dal 30 aprile al 10 maggio, giorno in cui saranno comunicati, in un evento a Roma, i nomi dei 5 finalisti, che saranno successivamente ospiti dell’azienda, a Benevento. Quindi, la competizione finale, giovedì 5 luglio, a Roma, in concomitanza con la serata finale della settantaduesima edizione del Premio Strega, nella consueta cornice del Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Ville Giulia. A tutti i bartender finalisti saranno forniti gli ingredienti per la preparazione finale del cocktail – ad esclusione di determinati ingredienti homemade di difficile reperibilità – e l’azienda Strega Alberti fornirà ai partecipanti di Liquore Strega e di tutti i prodotti del proprio portfolio, dalla Strega Cream alla Sambuca, dal Limoncello di Sorrento al Liquore di Liquirizia Amarelli, alle grappe Falanghina e Aglianico. Durante la finale sarà allestita una zona bar, con una postazione per ogni bartender finalista.

Il vincitore del Premio Strega Mixology 2018 riceverà un viaggio comprendente volo e alloggio a Berlino dall’8 al 10 ottobre 2018 per partecipare, in qualità di barman, allo stand Strega in occasione dell’evento bar più importante in Europa, il Bar Convent Berlin.

Il Liquore Strega

Nel lontano 1860 nasce in Campania, a Benevento, lo stabilimento in cui ancora oggi si produce il liquore Strega. Lo Strega é un prodotto completamente naturale ottenuto dalla distillazione di circa 70 tra erbe e spezie, provenienti da varie parti del mondo. Con le sue intense note aromatiche, con il suo inconfondibile profumo, questo liquore crea, con gli altri ingredienti, un sorprendente contrasto fra elementi speziati ed erbacei, corposi e leggeri, senza perderne l’anima raffinata.

Per maggiori informazioni

www.premiostregamixology.strega.it

premiostrega@strega.it

www.facebook.com/StregaAlberti/