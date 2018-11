Premio Stelle Nascenti per giovani performer, a cura di Teatro Novanta.

TeatroNovanta organizza la prima edizione del concorso Stelle Nascenti, un’occasione unica per scoprire nuovi performer. Stelle nascenti, dedicato ai ragazzi dai 6 ai 15 anni (divisi in due categorie, young e junior), è un progetto ambizioso che mira a puntare su giovani artisti amanti del teatro e che desiderano mettersi in gioco che saranno valutati da una giuria di esperti del settore.

La prima fase delle selezioni terminerà il 18 novembre, la seconda fase si chiuderà nel mese di febbraio mentre la finale sarà il 13-14 aprile 2019.

I performer selezionati, nelle rispettive categorie, concorrono all’assegnazione del Premio consistente in due borse di studio del valore di euro 500,00. I finalisti potranno avere l’occasione di partecipare ad importanti produzioni teatrali che andranno in tournée nazionale, calcando i palcoscenici più importanti tra cui il Teatro Team di Bari, il Teatro Puccini di Firenze ed il Teatro Sistina di Roma.

Saranno assegnati inoltre i premi alle categorie: Miglior Ballerino, Miglior Attore, Miglior Cantante, consistenti in mini borse di studio con artisti del panorama nazionale del musical.

Per informazioni, costi di partecipazione, iscrizione e dettagli www.teatronovanta.it