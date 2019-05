Positano: a Nocelle apre il Rifugio Dei Mele, con i piatti gourmet dello chef Peppe Squillante.

È stata spettacolare l’inaugurazione del “Rifugio Dei Mele”, un ristorante che farà parlare di se, nel cuore del “Sentiero degli Dei”. Stellare la cucina e mozzafiato il panorama che domina il mare della Costa d’ Amalfi fino a Punta Campanella, verso Sorrento e Capri.

Siamo nella terra delle sirene, e qui sembra di affacciarsi in paradiso.

Nella splendida cornice di Nocelle una comunità si è riunita in una grande festa di gioia ed accoglienza.

Sul “Sentiero Degli Dei”, in mezzo ad un panorama mozzafiato trovi il Rifugio Dei Mele, l’ultimo gioiello del vulcanico e creativo Raffaele Mandara, che già con Casa Mele e il Grottino ha creato due realtà vincenti nel campo della ristorazione.

Eleganza e ambiente sobrio e confidenziale sono alla base di una struttura creata per accogliere amici e ospiti stranieri in vacanza.

L’inaugurazione si è tenuta alla presenza del sindaco Michele De Lucia e i suoi fedelissimi assessori, il vice sindaco Francesco Fusco e il commercialista Peppe Guida delegato all’ambiente.

Gradevole e delicata la proposta per eventi importanti, unita alla novità di poter fare colazione.

L’ accoglienza è ineccepibile e di stile, con una eleganza che si si abbinava ottimamente con la semplicità e il comfort.

Per non parlare della cucina ricca di sapori e piatti unici mediterranei offerti dalla magia culinaria internazionale, frutto dell’esperienza dello chef Peppe Squillante di Sorrento, affiancato per l’occasione dal giovanissimo Silvio, conoscitore dei segreti del gusto e della tradizione napoletana e della migliore offerta gourmet.

Sentiremo molto parlare di lui e di questa sua nuova creatura.

Lo staff di sala è ineccepibile e di grande professionalità, che cura ogni particolare.

In un luogo unico per bellezza del panorama e aria pura, si respira il fascino della Costiera Amalfitana.

Abbiamo incontrato personalità positanesi e imprenditoria locale che danno il loro sopporto all’economia di un comune internazionale. Fra stradine e scale, panorami mozzafiato, un’ospitalità in crescita, oggi una nuova struttura di qualità per il gusto e i sapori nuovi che fanno riscoprire il gusto di una civiltà antica.

Nocelle così punta all’eccellenza nel solco della tradizione. Complimenti da Positanonews!

In cucina con lo Chef Giuseppe Squillante ci sono Ciro Chivazzo e Michele Arcangelo Falciano, mentre in sala ad accogliere gli ospiti Angelo Fusco, Luciano di Vuolo, Maria Barba, Gennaro Gagliano e sua maestà Antonio Rispoli.

Per prenotazioni in questo pradiso del gusto basta chiamare lo 089 811429.