Porto Aperto, visite ed appuntamento sabato 18.

L’Autorità di Sistema Portuale Tirreno Centrale organizza l’edizione 2019 di Porto Aperto: tre giorni di visite, eventi musicali e incontri tutti volti a coinvolgere i cittadini per avvicinarli non solo agli spazi portuali, ma soprattutto alle attività e ai lavori che vi si svolgono. L’evento si terrà il 17 maggio Castellammare di Stabia, il 18 maggio Salerno e il 19 maggio porto di Napoli.

A Salerno sono previste visite guidate via mare su traghetto con partenza dal Molo Manfredi, visite guidate alla Stazione Marittima di Zaha Hadid e momenti di intrattenimento artistico – culturale a cura del Conservatorio Giuseppe Martucci.

Giunto alla sua terza edizione, l’evento è per la prima volta Porto Aperto di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, gli scali che formano il sistema portuale campano. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale ha, per questo, previsto, in ogni porto, una giornata di festa per i cittadini.