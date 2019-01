Ponte Comix 2019, 18 e 19 maggio all’ex Tabacchificio Centola.

Il Ponte Comix torna a Pontecagnano Faiano.

Dopo il clamoroso successo delle scorse edizioni, nelle quali sono stati registrati oltre 2.000 ingressi, la grande manifestazione dedicata all’intrattenimento farà tappa nei locali dell’ex tabacchificio Centola nei giorni 18 e 19 maggio 2019.

Tante le novità previste dagli organizzatori.

Anzitutto parte degli eventi sarà dedicata al mondo dei più piccoli, da sempre appassionati al mondo incantato dei personaggi della fumettistica e dei cartoon. Per loro saranno previsti laboratori, giochi ed una serie di attività tese ad alimentare la fantasia e ad approfondire la conoscenza delle loro star.

In secondo luogo, in via eccezionale sarà predisposta un’area anche all’esterno della struttura che già lo scorso anno ospitò l’apprezzatissima fiera. I visitatori potranno, dunque, usufruire di ulteriore spazio per assistere agli spettacoli, sperimentare esperienze e visitare le decine di stand allestite lungo i vari percorsi.

Altro segno distintivo della edizione 2019 sarà l’organizzazione di un concorso di fumetti, il cui vincitore sarà selezionato da una giuria d’eccezione.

Resta invece ancora top secret la lista degli ospiti che presenzierà alla manifestazione. Ad oggi, però, sulla pagina facebook “Ponte Comix and Fun” è possibile indicare la propria preferenza sui possibili volti noti che gli appassionati dell’intrattenimento vorrebbero incontrare a Pontecagnano Faiano.

“Siamo già in viaggio verso la terza puntata di questo grande contenitore di idee, ambientazioni, personaggi e giochi per tutti” –ha affermato il Direttore Artsitico Lucio Blasi –. “Consapevoli delle grandi attese dei partecipanti, che sono arrivati nel nostro Comune gli scorsi anni da tutta Italia, puntiamo sempre a fare di meglio per far crescere la nostra iniziativa e tutta la città. Invitiamo gli interessati a seguirci sulle pagine social e sul sito. Ogni richiesta, proposta e suggerimento, sarà accettata di buon grado per produrre grandi risultati per una grande fiera”.