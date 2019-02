Polizia Municipale demolisce baracca abusiva a Sant’Eustachio.

Agenti del Comando di Polizia Municipale di Salerno ha fatto provvedere alla demolizione di una baracca abusiva adibita alla vendita di frutta e verdura in Viale Settembrini in località Sant’Eustachio.

La struttura si trova su un’area precedentemente adibita a verde pubblico, ovvero un’aiuola, con la creazione di una pavimentazione con pannelli di legno, a mo’ di sistemazione stabile e duratura, che creava una condizione igienico-sanitaria molto precaria, per l’abbandono sul posto di rifiuti di ogni genere, tra i quali resti di verdure in stato di putrefazione, nonché cassette vuote, ombrelloni dismessi, banchetti di fortuna, sedie, tavole di legno etc. che aveva provocato le rimostranze dei residenti della zona.