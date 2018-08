Picentia Short Film Festival, dal 14 al 16 settembre a Montecorvino Rovella.

Torna a metà settembre il festival internazionale di cortometraggi ‘Picentia Short Film Festival’, giunto alla sua seconda edizione, organizzato dall’Ass. Cinematografica ACT Production, interamente composta da giovani della provincia di Salerno di età compresa tra i 18 e i 27 anni.

La rassegna vede il patrocinio della Regione Campania, della Campania Film Commission, dei comuni di Montecorvino Rovella, Giffoni Sei Casali, Bellizzi e Giffoni Valle Piana e dei principali festival internazionali campani e italiani, che si avvale inoltre della collaborazione con la World Film Fair di New York e del Jaipur International Film Festival (India). Tre giornate suddivise per generi (horror e thriller, drammatico e sociale, commedia e comico), durante le quali gli artisti partecipanti saranno valutati da una giuria tecnica di esperti e dal pubblico in sala.

«Il nostro è un progetto sostenibile e pianificato a lungo termine, che punta alla internazionalizzazione delle attività associative con un format riadattato al contesto territoriale picentino – afferma il direttore artistico Antonio Palo – Ma a dare valore aggiunto vi è un gruppo eccezionale di amici e colleghi, determinati tutti insieme a fare del cinema, della cultura e dei giovani i capisaldi del futuro».

L’obiettivo della manifestazione è premiare i film-maker più meritevoli, dando loro un apposito “spazio” dove possano valorizzare le proprie opere e l’opportunità di incontrare i principali produttori cinematografici e i direttori artistici dei principali festival cinematografici della Campania e del mondo. Allo stesso tempo è fondamentale che il pubblico scopra e possa conoscere meglio lo straordinario mondo dei cortometraggi, con la possibilità di votare e far premiare seduta stante i lavori preferiti.