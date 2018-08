Piano Time, giovani pianisti in concerto a Cava martedì 28.

Proseguono, a Cava de’ Tirreni, gli appuntamenti di “Corsi in Corti”, rassegna parallela al festival “Le Corti dell’Arte” e che punta i riflettori sui giovani musicisti arrivati in città per seguire i Corsi internazionali di perfezionamento dell’Accademia “Jacopo Napoli”.

Per la sezione “Piano Time”, martedì 28 agosto, nella corte del Teatro comunale, al Complesso di san Giovanni (corso Umberto I, 153), si esibiscono gli allievi della masterclass di Pasquale Iannone (ore 21, ingresso libero).

Il 31° festival “Le Corti dell’Arte” continuerà con un atteso evento jazz, mercoledì 29 agosto (ore 21), nella corte di Palazzo Talamo (corso Umberto I, 158). Un Trio d’eccezione, formato dal clarinettista Gabriele Mirabassi, da Nando Di Modugno alla chitarra classica e da Pierluigi Balducci al basso acustico, sarà in scena con “Amori sospesi”. Il progetto prende il nome dal disco del Trio pubblicato nel 2015 dall’etichetta Dodicilune, lavoro accolto con grande favore dalla critica. Posto unico: 10 euro; under 21: 7 euro.

Per informazioni: info@jacoponapoli.it

Prevendita presso l’edicola “Al Borgo” (corso Umberto I, 81) e presso la caffetteria San Fransao (piazza San Francesco).

www.jacoponapoli.it facebook.com/AccademiaMusicaleJacopoNapoli