Piano di Zona Ambito S4, Regione attesta la conformità

La Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 92 del 9 aprile 2018, ha attestato la conformità al Piano Sociale Regionale, nonché alle indicazioni operative regionali, del Piano Sociale di Zona presentato dall’Ambito Territoriale S4, per la seconda annualità del triennio 2016/2018.

La programmazione predisposta dall’Ufficio di Piano, di concerto con tutte le Amministrazioni Comunali e con i soggetti del Terzo Settore, conferma l’attivazione ed attuazione dei servizi essenziali da garantire ai cittadini, integrandoli con gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti ed alla prima infanzia, come da Programma Nazionale Servizi di Cura, a valere sul fondo Azione Coesione, con Autorità di Gestione presso il Ministero dell’Interno. Le politiche e le azioni a favore della famiglia si completano con il Programma (SIA-Sostegno Inclusione Attiva), a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche, per il contrasto alla povertà.

Grande soddisfazione da parte del Primo Cittadino del Comune di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica, Presidente del Coordinamento Istituzionale dei Sindaci: “Condividiamo con i colleghi amministratori e con tutti i cittadini questo ulteriore successo, sotto il profilo delle politiche sociali per il benessere delle persone e lo sviluppo della cittadinanza solidale”. “Il nostro plauso – aggiunge – va all’Ufficio di Piano, coordinato dalla dottoressa Giovanna Martucciello, ed alle componenti del Terzo Settore Locale, che con spirito di abnegazione e sacrificio, nonché con alta qualificazione professionale, è impegnato a garantire quotidianamente i fondamentali servizi ai cittadini, in particolare ai minori ed alle persone anziane, con il contributo decisivo della Consulta Anziani, di cui vogliamo ricordare lo spirito di servizio interpretato dal compianto Presidente Mimmo Landi”.