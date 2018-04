Percorso Avanzato di Degustazione vini e spumanti all’Osteria Canali insieme a Mestieri e Sapori.

L’Agenzia di Event Planning “Mestieri e Sapori”, con il sostegno prezioso dell’Osteria Canali, location d’eccezione nel cuore di Salerno (Via Canali 34), invita a partecipare al Percorso Avanzato di Degustazione Vino: 5 lezioni teorico-pratiche in cui assaporare vini e stuzzicherie, guidati da un esperto sommelier AIS. Il corso è rivolto tanto a chi già possiede conoscenze enologiche, quanto a chi desidera avvicinarsi ad un mondo così ricco di sfumature e sensazioni. Sarà possibile seguire anche singole lezioni, poichè le stesse non sono legate fra loro. A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La prenotazione è obbligatoria.

Programma lezioni:

12/04 Sfida fra bollicine: Prosecco vs Franciacorta vs Champagne vs Aromatico vs Naturale

19/04 La microzonazione del Fiano di Avellino: 5 vini per 5 zone di produzione

26/04 L’Aglianico: Cilento vs Falerno vs Vulture vs Taburno vs Taurasi

03/05 I grandi rossi italiani: Amarone vs Brunello vs Barolo vs Sagrantino vs Supertuscan

10/05 La verticale: stesso vino, 4/5 annate in degustazione

Per informazioni e prenotazioni: 3298467807 – 3456150238 – 3395252672

https://www.facebook.com/events/106957106818531/