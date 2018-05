Per non dimenticare, mostra in memoria dell’alluvione del 1954, inaugurazione venerdì 4 al FAI.

L’Associazione “Ottobre ’54 Molina” con il patrocinio del FAI, delegazione di Salerno , ha organizzato una mostra di pannelli in ceramica commemorativi del cinquantenario dell’alluvione del 1954, realizzati e donati nel 2004.



La mostra “PER NON DIMENTICARE” si terrà presso la sede FAI in via Portacatena, 50 Salerno, sarà inaugurata Venerdì 4 Maggio alle ore 18,00.



Le opere, presentate da Roberto Autieri, resteranno esposte unicamente in mostra non in vendita, il mercoledì ed il venerdì dalle h 18 alle h 20 dal 4 maggio al 16 giugno 2018.



Saranno esposte opere di:

Mario Carotenuto con Romolo Apicella; Roberto Autieri; Anna Maria Santoriello, Ceramicando; Ceramica Cimino; Antonio D’Acunto; Antonella Fierro, Ceramica Landi; Ceramica La Tornietta; Pasquale Liguori; Assunta D’Amato Ceramica Margherita; D’Urso Cosimo con fratelli Martigiano; Giovanni Mosca; Ceramica Vincenzo Pinto; Ceramica Pisapia; Lucio Ronca; Ceramica Solimene Art; Pierfrancesco Solimene.