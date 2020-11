Patenti speciali, incontro ACI-Asl.

L’Automobile Club Salerno ha ricevuto diverse segnalazioni in merito alle difficoltà che i Soci Aci e gli automobilisti più in generale incontrano per sottoporsi a visita per le Patenti Speciali presso la Commissione Medico Legale Provinciale, ubicata nei locali del Distretto Sanitario di Eboli

La delocalizzazione degli Uffici della Commissione Medico Legale, in passato ubicati al centro di Salerno, ha aggravato le problematiche, già complesse, di chi deve sottoporsi a visita dovendo anche recarsi alla struttura sanitaria di Eboli, peraltro difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

L’Aci Salerno pertanto ha ritenuto opportuno e doveroso sottoporre alla personale attenzione del Direttore Generale dell’ASL Salerno la problematica in argomento, affinché potessero essere valutate ulteriori forme organizzative che potessero contribuire a ridurre il disagio di tante persone in difficoltà.

Con una pronta risposta, il Direttore Generale ASL Salerno, dr. Mario Iervolino, ben consapevole delle criticità sotto l’aspetto logistico dei locali di Eboli, ha assicurato il suo personale impegno per reperire locali idonei nella città di Salerno, al fine di superare le criticità evidenziate dall’ACI.

In un cordiale incontro svoltosi presso la sede dell’ASL, il Direttore Generale Mario Iervolino, il Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi e il Direttore ACI Giovanni Caturano. hanno ulteriormente approfondito le problematiche relative alla Commissione Medica per le patenti speciali e l’ACI ha assicurato all’ASL ogni opportuna collaborazione per la risoluzione dei disagi dei cittadini automobilisti.