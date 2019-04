Pastore ucciso a Giffoni Sei Casali, forse per una faida.

Il corpo di un pastore sessantenne è stato individuato in un burrone a Giffoni Sei Casali, ma non è stato ancora possibile recuperarlo.

Non si sa ancora, dicono fonti investigative, se la vittima sia morta a causa di uno o più colpi di fucile, o se a causa di una violenta caduta.

Si fa avanti l’ipotesi di una faida tra pastori.

Massimo, per ora, il riserbo dei carabinieri giunti sul posto per delineare l’esatta dinamica del fatto. Per individuare l’uomo è stato necessario anche l’elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato la zona fino a quando la luce lo ha permesso.

Ora le ricerche proseguiranno con le squadre da terra. (ANSA)