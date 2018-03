Pasqua 2018. Pronte le ricette Ascolese: tante varietà di gusto per consistenza e sapore. Novità assoluta di quest’anno è la colomba artigianale salata, un nuovo lievitato d’autore dal delizioso gusto rustico.

È una Pasqua classica, creativa, dolce e anche salata, quella che prende forma in casa Ascolese.

Aromi golosi, impasti morbidi, farciture gustose, coperture ricche, ingredienti di qualità e sempre con lievito madre.

Con Ascolese la Pasqua 2018 ha un gusto speciale. L’estro dei nostri maestri pasticcieri, dopo le squisite e premiate performance di Natale, non si tira indietro dinanzi alla buonissima e nordica colomba pasquale e, con ingegno e dedizione, ce la propongono in versione genuina e artigianale, regalandoci sinfonie di gusto non solo dolci, anche salate.

Ecco dunque le 8 proposte di qualità 2018 firmate Ascolese: la Colomba Classica, Cuore di Bergamotto e The Matcha, Cuore di Pistacchio, Cuore di Menta e Mandorle, Cuore di Cioccolato, Cuore di Anice e Caffè, Cuore di Bosco e, novità di quest’anno, la Colomba Rustica con cuore di zafferano, funghi porcini e parmigiano.

Tutte estremamente curate, fatte con lievito madre e ingredienti di grande pregio provenienti dalle migliori aziende produttrici. Lievitate naturalmente per 48 ore e senza l’aggiunta di additivi o conservati. Praticamente impossibile non portarle in tavola!

Inoltre le colombe artigianali Ascolese, incartate a mano e confezionate in un packaging elegante e di effetto, son un’idea originale anche per fare bella figura con i vostri regali di Pasqua.

Le colombe artigianali Ascolese possono essere acquistati sia presso il punto vendita di San valentino Torio, in via Vetice 53, sia presso i nostri rivenditori autorizzati, e ancora online sul sito www.panificioascolese.it alla pagina http://www.panificioascolese.it/categoria-prodotto/panettoniecolombe/.

Sconto 10% per gli iscritti alla newsletter.

Consegna in tutta Italia.