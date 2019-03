Orchestra Filarmonica Campana, tour in Cina.

Tutto pronto per il tour in Cina dell’Orchestra Filarmonica Campana – diretta da Giulio Marazia – che dal 26 Marzo al 9 Maggio calcherà il palcoscenico di alcune delle più importanti e prestigiose sale da concerto moderne del continente, con un tour che toccherà alcune delle più importanti città della Cina. In questa settimana, infatti, termina la fase preparatoria dei 60 orchestrali con l’anteprima il 22 Marzo alle ora 21.00 al Circolo Unione di Pagani (ingresso libero su prenotazione). Ad impreziosire la tournée sarà la presenza di due giovani cantanti lirici che si sono già esibiti con l’Orchestra, il soprano Luana Lombardi e il tenore Pasquale Conticelli.

Per l’occasione della tournée, l’Orchestra e il Maestro Marazia proporranno tre programmi dal forte impatto emotivo per un pubblico, quello asiatico, sempre più attento alla tradizione lirico, sinfonica ed operistica di stampo occidentale, ma allo stesso attratto da un linguaggio tecnico in continua evoluzione. Un programma che omaggia l’opera lirica italiana attraverso alcune dei suoi compositori più importanti, Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi, Puccini, Leoncavallo, Giordano, Mascagni. Un viaggio musicale dal belcanto al periodo verista dove l’Orchestra si fa ambasciatrice dell’Italia portando in Cina un repertorio molto apprezzato in oriente e che attira sempre più studenti asiatici ad intraprendere lo studio del canto nei nostri Conservatori di musica.

Trenta concerti in diverse città, tra le quali, Weihai, Dalian, Shanghai, Binzhou, Shanxi, Nanjing, Tangshan, Kunming, Beijing, l’esordio il 26 Marzo all’Art Center and Music di Henan.