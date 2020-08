Operazione Mare Sicuro intervento della Guardia Costiera ad Erchie e Cetara.

La Guardia Costiera di Salerno ha condotto nel pomeriggio di giovedì 20 agosto due interventi nelle acque antistanti Maiori e Cetara. Il battello pneumatico veloce GCA81è intervenuto, dapprima, a seguito di una segnalazione di un natante semiaffondato nelle acque antistanti la Torre “La Cerniola”, in località Erchie del Comune di Maiori: i militari, giunti sul posto, hannoverificato che gli occupanti del mezzo erano riusciti a raggiungere autonomamente la riva.

Successivamente, lo stesso mezzo ha raggiunto le acque antistanti il Comune di Cetara,provvedendo a trarre in salvo cinquepersone che si trovavano a bordo di un natante da diporto che stava affondando, sbarcandole in sicurezza presso il porto di Cetara.

In entrambi i casi, accertata l’assenza di forme di inquinamento, le due Unità sono state recuperate condotte in porto.Le attività rientrano nell’Operazione Mare Sicuro condotta, su tutto il territorio nazionale, dal Corpo delle Capitanerie di porto nel corso della stagione estiva, al fine di assicurare la costante salvaguardiadella vita umana in mare,la tutela dell’ambiente marino, e la vigilanza sulle attività balneari e diportisitiche.