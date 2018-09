Oltre 8.000 presenze per Le Bolle in Birra ad Eboli, già annunciata l’edizione 2019.

Un successo annunciato per la prima edizione de Le Bolle in birra, presso l’area parcheggio del centro commerciale Le Bolle.

Oltre ottomila i visitatori nella tre giorni di evento che si è concluso ieri sera. Grande soddisfazione per gli organizzatori dell’associazione 3E Eboli, del presidente Daniela Bartolomeo con il vice presidente Cosimo Vecchio, Biagio Sica e Liberato Santoro.

Un boom di presenze dunque per la prima edizione di Le Bolle in Birra che ha avuto il patrocinio del comune di Eboli. Il presidente Daniela Bartolomeo ha tirato le somme: ” la nostra associazione 3 E Eboli, ringrazia tutti coloro che hanno creduto in questo evento, era una scommessa e possiamo dire di averla vinta tutti insieme. Oltre ottomila visitatori, è un successo che va oltre ogni aspettativa e ci spinge a lavorare sin da oggi per il prossimo anno”.

Ed ancora sottolinea: ” volevamo promuovere la birra, ci siamo riusciti ne siamo entusiasti. Abbiamo fatto provare la Birra in tutte le sue sfaccettature. Ma molto bene è andato anche il momento della formazione con dei corsi, svolti da maestri birrai, che hanno fatto degustare e conoscere i vari tipi di birra accompagnata con pietanze particolari”. Vincente anche il connubio tra food e spettacoli:”l’ ampia zona dedicata al food e all’assaggio delle birre non solo artigianali è stata gremita da visitatori che hanno assaggiato e dugustato piatti tipici che ben si accompagnavano con le birre.

Il tutto accompagnato dagli spettacoli dalle scuole di ballo della provincia per proseguire con “Il Bellavista” ed ancora i “Terraemares”, il concerto di Valerio Jovine e la sua band ed il cabare con il grande Simone Schettino, e per finire ieri sera anche il concerto della Fruit Joy Big Band. Vi aspettiamo con tante altre sorprese il prossimo anno alla seconda edizione del Le Bolle in Birra”.