Oltre 50.000 visite ai siti della Soprintendenza, top San Pietro a Corte e la Villa Romana di Minori.

Bilancio positivo, in questi primi dieci mesi del 2019 (gennaio-ottobre), con 51.191 visitatori per i siti museali gestiti dalla Soprintendenza ABAP in provincia di Salerno. Al top la Villa Romana di Minori con 26.992 visitatori, a Salerno città si conferma il complesso monumentale di San Pietro a Corte che con l’Ipogeo e la Cappella Sant’Anna ha fatto registrare ben 20.920 visitatori. Bene anche i musei archeologici di Buccino (2.870) e Sala Consilina (409 periodo giugno/ottobre). Musei e Siti archeologici che resteranno aperti, come sempre, con i consueti orari anche domenica 1 dicembre 2019, durante l’iniziativa di “Domenica al Museo” introdotta nel luglio del 2014 dal Ministro per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini.