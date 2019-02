Olevano, chiesto incontro in Provincia per strade.

dal gruppo Consiliare di minoranza di Olevano sul Tusciano riceviamo e pubblichiamo

Le strade provinciali Olevano-Battipaglia e Olevano-Macchia sono delle mulattiere. Gli olevanesi sono costretti ogni giorno a mettere a rischio la propria vita su strade dissestate e piene di buche.

Soprattutto durante le piogge rischiamo l’isolamento. Per questo motivo come minoranza consiliare, abbiamo deciso di scrivere al Presidente della Provincia di Salerno, per chiedere un incontro urgente.

La nostra delegazione consegnerà nelle mani del Presidente Strianese un report fotografico delle maggiori criticità.