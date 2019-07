Notte Bianca a Salerno, da venerdì 26 a domenica 28, tutti gli appuntamenti.

E’ stato presentato questa mattina, al Comune di Salerno, il programma della IX edizione della “ Notte Bianca week-end Salerno 2019 “ che si terrà nei giorni 26,27 e 28 luglio prossimi. Sono intervenuti il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il Vice Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Gallo, l’Assessore al Commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, e per la Cidec Salerno, Mario Arciuolo.

La manifestazione si avvale del partenariato della Regione Campania attraverso la Scabec, della Camera di Commercio e del Comune di Salerno.

Questa edizione avrà inizio il 26 luglio a Villa Carrara .Alle ore 11,30 alla presenza delle Autorità cittadine, nel Salone della Villa Settecentesca, saranno consegnati i Premi della “Notte Bianca Week-End Salerno 2019”.

Il premio “Notte Bianca Week-end Salerno” è stato istituito sin dal 2013, dagli Organizzatori, alla memoria dell’Artista Salernitano LUCIANO SCHIAVONE, prematuramente scomparso. Il premio è destinato, quale riconoscimento, ad Artisti salernitani che si sono contraddistinti nel campo dello spettacolo, della cultura, dell’arte, delle professioni e dello sport nel panorama nazionale ed internazionale.

La giuria, presieduta dal Giornalista e Scrittore Vito Pinto, ha attribuito il premio per l’edizione 2019, per la sezione “New Generation” all’Artista CARMEN PIERRI vincitrice della Trasmissione di Rai 2 “THE VOICE” e per la Categoria “Special Awards” alla Giornalista e Conduttrice di Rai 1 VIRA CARBONE.

La giuria, inoltre ha attribuito il Premio “ANDREA CARRANO” imprenditore alberghiero di Ravello, storico dirigente Sindacale della Federazione Provinciale degli esercenti e Commercianti, agli Attori EDUARDO TARTAGLIA e VERONICA MAZZA. Compagni non solo sulle scene ma anche nella vita.

Alle ore 18,00,nel salone di Villa Carrara, GIUSEPPE BOSICH inaugura la Mostra “ QOM-‘ED-JAH – La Divina Commedia in tre atti con la curatela di Laura Bruno , 36 dipinti raffiguranti canti scelti de la Divina Commedia 12 per l’Inferno in mostra il 26 luglio, 12 per il Purgatorio il 27 luglio e 12 per il Paradiso il 28 luglio.

Il Maestro, nasce a Tempio Pausania (SS) il 15 maggio 1945. Autodidatta, vive e lavora a Ghilarza (Sardegna). E’ annualmente quotato in tutti cataloghi nazionali d’Arte.

Alle ore 21,00 sempre di venerdì 26 Luglio , nei giardini di Villa Carrara, si terrà il Recital del Tenore FRANCESCO MALAPENA Accompagnato dal Maestro BUNO VITALE.

Il programma del 27 luglio si svilupperà in 5 piazze. Alle ore 22.00, in Piazza M.Grasso, con la presentazione di Lucio Russsomando, si esibirà dapprima il percussionista Ciro Merolla seguito da Ciro Giustiniani proveniente dallo spettacolo “ Made in Sud”, chiuderà Mario Trevi ed i bottari di Luna Bianca. In Piazza della Libertà, con la presentazione di Carla Polverino, alle ore 22,00 salirà sul palco Vittorio Marsiglia, seguirà il concerto di Annalisa Minetti , mentre la chiusura è affidata ai Los Locos. In contemporanea Piazza Gloriosi sarà la piazza dedicata ai giovani. Sul palco, con la presentazione di Benny Ronca si alterneranno i giovani rapper: Lele Blade Paky, Bl4ir e Ivan Granatino. Alle ore 20.30 in Via Settembre 1860 si terrà la finale Regionale di Miss Italia che vedrà in qualità di ospiti Next Level Show di Gabriele Manzo Grease’s e sempre alle 20,30 in Via Ventimiglia Starlight Dance Show di Mimmo Borgo , dal liscio ai Latino Americani con la presenza di numerosi Artisti di strada.

Domenica 28 luglio, con la conduzione di Agnese Ambrosio la manifestazione si sposta al centro della città, in Piazza Portanova con il concerto di Ivana Spagna a cui seguirà “I ditelo voi “da “ Made in Sud”.