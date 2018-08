Notte al Museo Archeologico di Buccino domenica 2.

Domenica 2 settembre 2018 musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale. In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, comunica l’apertura gratuita anche al Museo Nazionale Archeologico Volcei “Marcello Gigante” di Buccino (SA), dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ore 19.00.

Inoltre la Pro Loco di Buccino Volcei, organizzerà con il patrocinio del Comune di Buccino, con la collaborazione di Enti, Associazioni e diverse attività commerciali l’iniziativa “Una Notte al Museo”, con apertura straordinaria gratuita fino alla 24.00 del Museo di Buccino. Nell’affascinante Chiostro degli Eremitani, l’evento promuove durante tutta la giornata la visita guidata al museo archeologico; le visite si effettueranno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle ore 24:00 (si svolgeranno in gruppo con partenza ogni 60 minuti). L’apertura straordinaria, sarà arricchita dall’alternarsi di momenti musicali intervallati da degustazioni della gastronomia locale, in un rapporto di crescita e promozione territoriale che prevede il coinvolgimento sinergico sia della cittadinanza che dell’imprenditoria locale.