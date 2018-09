nju:comunicazione vince premio Pentaward per packaging Olio Basso.

Assegnato a nju:comunicazione il riconoscimento più prestigioso nel mondo del design internazionale: l’agenzia campana vince il Pentaward 2018. Dedicato alle migliori soluzioni di packaging, il premio è stato conferito a nju:comunicazione per il progetto “Oli d’Italia – Sabino Basso Selezioni”. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri a New York al Solomon R. Guggenheim Museum, il museo di arte moderna e arte contemporanea fondato nel 1937 con sede al numero 1071 della iconica 5th Avenue.

Dalla terra al vetro

“Un progetto di packaging ha molto in comune con un albero – spiega Mario Cavallaro, direttore di nju:comunicazione – Nasce da un piccolo seme e cresce lentamente, con il tempo che ne definisce i contorni. Il nostro pack per l’olio Sabino Basso è nato mentre le olive venivano raccolte; mentre queste cambiavano forma diventando olio, noi davamo nuova forma al vetro. The making of: un olio dalla terra al vetro”.

Il packaging per il progetto “Oli d’Italia – Sabino Basso Selezioni” realizzato da nju:comunicazione si aggiudica il Silver Pentaward 2018. Forme sinuose che ricordano la morbidezza dell’olio il design ripropone in chiave moderna una funzionalità proposta in passato sulle bottiglie in vetro: le ondine, una serie di scanalature utilizzate per garantire sempre una presa ottimale in presenza di brina da frigo o altri liquidi. La scelta quindi è estetica e funzionale e serve a garantire sempre la presa, anche con residui o gocce di olio che in altri casi renderebbero scivolosa la bottiglia.

Ambizioso, ma al tempo stesso semplice, il pack di questo progetto doveva essere sì essenziale ma al tempo stesso capace di dare il giusto valore al prodotto, emozionare il consumatore prima al tatto e poi al palato. Il cuore del Sud dell’Italia conquista la Grande Mela: “Un grande territorio, un grande prodotto meritano un grande pack – sottolinea Cavallaro -. Nel nostro lavoro portiamo fuori in maniera efficace il valore del prodotto di cui il pack si pone come un completamento del processo creativo. Nella filiera spesso manca chi dà anima al prodotto, è qui che entriamo in campo noi. Siamo felici di questo risultato che ci consolida a livello internazionale. Siamo una piccola realtà ma la nostra filosofia aziendale ci ha consentito nel tempo di lavorare all’estero con committenze dagli Stati Uniti, Canada, Romania, Australia, Germania. Quando ho iniziato questa professione guardavo al Pentaward come qualcosa di molto lontano, oggi sono fiero di averlo vinto insieme a tutto il team”.

Cba, FutureBrand, Landor, Reverse sono tra le più prestigiose agenzie italiane che negli anni hanno ottenuto il riconoscimento che oggi arriva a Eboli, in provincia di Salerno, per premiare il lavoro svolto da nju:comunicazione. Semplicità ed utilità sono due delle principali caratteristiche che l’agenzia campana ha conferito al nuovo pack di Olio Basso realizzato per l’ambizioso progetto “Oli d’Italia” che seleziona le migliori olive IGP e DOP provenienti da Campania, Sicilia, Puglia e Calabria per trasformarle in un olio extravergine di oliva premium.

Sabino Basso, amministratore unico dell’azienda Basso Fedele & Figli S.r.l. afferma: “Questo premio è un orgoglio per noi come famiglia, come azienda ma anche per l’Italia intera. Il nostro grazie a Mario Cavallaro per aver immaginato questa soluzione di packaging. Il progetto “Oli d’Italia – Sabino Basso selezioni” segna la strategia dell’azienda di consolidarsi in un segmento dove i consumatori hanno ormai maturato non solo la giusta sensibilità, ma sono sempre alla ricerca di quel tocco-in-più che ha reso il Made in Italy sinonimo di eccellenza nel mondo. Ho personalmente seguito la selezione delle varietà per una speciale valorizzazione di cultivar italiane. Abbiamo ricevuto ordini in Italia e all’estero, in particolare negli Stati Uniti, Sud America, Canada, Giappone. Il prossimo anno allargheremo la gamma con l’aggiunta di qualche altro articolo”.

Il progetto “Oli d’Italia – Sabino Basso Selezioni” racconta dell’eccellenza di un territorio in un viaggio tra i migliori oli extravergine 100% italiani. Una selezione che esprime il sapore di luoghi autentici, che custodisce aromi preziosi in un packaging funzionale e raffinato.