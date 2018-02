Neve, scuole chiuse. Cammarota: approssimazione ed inadeguatezza.

L’amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole sul territorio comunale di Salerno per la giornata di oggi.

La decisione è stata adottata a causa dell’aggravarsi delle condizioni meteo.

Per tutta la giornata di ieri e fino a stamane, la situazione meteo è stata costantemente monitorata dall’amministrazione comunale. Per questa mattina ci si attendeva un miglioramento, invece, la situazione non ha lasciato altra scelta al sindaco Vincenzo Napoli. L’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche è stata formalizzata e verrà pubblicata a breve.

La decisione ha sorpreso quanto già ieri chiedevano lumi sulla situazione. L’amministrazione ieri aveva assicurato la regolarità dello svolgimento delle attività scolastiche. Poco prima delle 8, invece, è arrivata la comunicazione di sospensione.

Una decisione che ha sorpreso quanti si stavano già recando a scuola in una giornata già difficile per la mobilità a causa della neve e del ghiaccio.

“Dopo aver riferito, a seguito dei disagi di ieri, che era assurdo chiudere le scuole per un po’ di neve perché a Belluno si va tranquillamente a scuola, come se a Belluno ci fosse l’inadeguatezza di Salerno, il sindaco e l’assessore hanno deciso, con le stesse condizioni meteo, ieri come oggi annunciate da tempo, di chiudere le scuole con un’ordinanza comunicata alle otto di mattina, quando le famiglie e gli studenti erano già per strada, e le scuole già aperte“.

Lo afferma in una nota l’avv. Antonio Cammarota, consigliere comunale, il quale ribadisce che “la vicenda, per l’approssimazione e la inadeguatezza dimostrata da chi amministra, lascia senza parole, rimanendo solo il dubbio se sia più l’incapacità o la faciloneria, cioè se sia meglio ridere o piangere”.

