Neve, Salerno imbiancata anche a bassa quota.

Un’abbondante nevicata sta imbiancando tutta la Campania, come Napoli così anche Salerno è ricoperta fin dalle prime ore del mattino da una copiosa quantità di neve.

Nevica sulla città di Salerno. Ieri le prime avvisaglie oggi, con temperature decisamente più basse, i salernitani si sono risvegliati sotto una coltre di neve.

I fiocchi non hanno attecchito al suolo ma è bastato per scatenare la fantasia di grandi e piccoli che hanno postato sui social video e foto di quello che è per Salerno un vero e proprio evento. Imbiancati i tetti ed alcune auto si invita alla prudenza per chi si mette alla guida. Scuole chiuse a Salerno come comunicato dal Comune poco prima delle 8 del mattino.

In provincia nevica in modo intenso a Pellezzano, Baronissi, Cava ed in altri comuni dell’entroterra. Fiocchi anche in Costiera Amalfitana. Situazione ben più difficile nel Vallo di Diano dove la neve ha comportato la chiusura delle scuole.