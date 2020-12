Neve, da Aci Salerno i consigli per guidare sicuri.

L’abbassamento delle temperature di questi giorni e le allerta meteo per il vento forte, le mareggiate, il ghiaccio e la neve, devono indurre ad una maggiore prudenza sulle strade quando si è alla guida dei veicoli.

L’Aci Salerno ricorda ai soci e a tutti gli automobilisti che in questo periodo dell’anno, e fino al prossimo 15 aprile, per poter circolare su tutte le strade che riportano la prevista segnaletica, è obbligatorio montare pneumatici invernali, preferibilmente su tutte e quattro le ruote e non solo sulle ruote motrici, o avere a bordo le catene da neve, che invece devono essere montate sulle ruote motrici e devono essere della giusta misura. L’obbligo vige per tutti i veicoli a motore, con esclusione dei ciclomotori a due ruote, dei motocicli, dei rimorchi e delle roulotte, nonché delle biciclette, che invece possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada.

Per affrontare in piena sicurezza il periodo invernale, l’Automobile Club Salerno invita a prestare la massima attenzione anche ai liquidi antigelo, al corretto funzionamento delle spazzole tergicristallo, ai livelli dell’olio motore, allo stato dei freni e, soprattutto, allo stato di usura e conservazione dei pneumatici.

Nei periodi di cattive condizioni atmosferiche, il soccorso stradale ACI Global riscontra un sensibile incremento delle richieste di assistenza, fino al 60% in più rispetto alla media, prevalentemente per inconvenienti al sistema di avviamento, problemi alla batteria, congelamento del gasolio, guasti ai freni e alle sospensioni, difficoltà per mancanza di catene a bordo o incapacità a montarle, nonché per veicoli bloccati nella neve o in zone allagate.

Per qualsiasi esigenza, avaria o incidente i soci Aci, possono richiedere l’intervento gratuito del Soccorso Aci telefonando al numero verde 803116 e, nei casi di maggiore gravità, ottenere anche l’auto sostitutiva. Per tutti gli altri automobilisti un’occasione in più per diventare Soci Aci con le previste agevolazioni.

Per affrontare il viaggio in piena sicurezza, in questo periodo dell’anno, è bene informarsi sempre preventivamente sulle condizioni meteo e sulla situazione della viabilità, rispettare in maniera rigorosa i limiti di velocità e ridurla anche in base alle condizioni di visibilità, allo stato del veicolo, alle condizioni della strada e del traffico, aumentare la distanza dai veicoli che precedono, evitare manovre brusche e avviare la marcia con gradualità senza accelerate improvvise, per evitare lo slittamento delle ruote. Se la vettura è bloccata nella neve, a volte conviene disattivare temporaneamente l’ESP o controllo elettronico della trazione per riattivarlo poi prontamente; in pianura e in salita è preferibile utilizzare la marcia più alta, viceversa in discesa occorre utilizzare una marcia bassa per utilizzare al meglio il freno motore.

Maggiori informazioni e Ulteriori dettagli possono essere richiesti presso la sede dell’Automobile Club Salerno o presso le tante Delegazioni Aci in provincia di Salerno, o visitando il sito www.salerno.aci.it o aci.it o la pagina facebook Automobile Club Salerno ACI.