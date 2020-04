Nave con 105 italiani di rientro dalla Tunisia attracca al Porto di Salerno.

Attraccherà a minuti al varco ponente del porto di Salerno la nave della Grimaldi Lines che sta riportando in patria 105 connazionali rimasti bloccati in Tunisia in seguito al blocco dei collegamenti per l’emergenza Coronavirus.

Imponente il piano di sicurezza allestito nel porto commerciale di Salerno e coordinato dalla Prefettura.

I passeggeri saranno sottoposti a minuziosi controlli sanitari sia a bordo che nel momento in cui scenderanno dalla nave.

Il personale dell’Asl di Salerno misurerà loro la temperatura corporea con i termoscanner per un primo monitoraggio. Poi, una volta a terra, i 105 passeggeri saranno sottoposti al test rapido per assicurarsi che non abbiano contratto il Coronavirus.

I controlli si preannunciano particolarmente lunghi. All’interno del porto ci sono anche diversi volontari della Protezione Civile, personale della Questura di Salerno e della Capitaneria di Porto. (ANSA)