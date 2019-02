Napoli: per l’aeroporto serve sinergia con operatori turistici e comuni limitrofi.

“Fare rete con gli operatori del comparto turistico e con i comuni limitrofi per sfruttare a pieno le enormi potenzialità del territorio salernitano e campano”.

Lo ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, nel corso della conferenza stampa sui distretti turistici tenutasi oggi all’interno del padiglione della Regione Campania alla BIT, la fiera internazionale del turismo in corso a Milano. Il primo cittadino ha sottolineato in particolare l’importanza di un coinvolgimento diretto degli operatori turistici nella vicenda dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi.

“Il Comune di Salerno e la Regione Campania – ha spiegato Napoli – hanno fatto e continueranno a fare la propria parte per favorire il decollo dello scalo salernitano, un passo decisivo per lo sviluppo del territorio e per la definitiva consacrazione della destinazione Salerno. Accogliamo, quindi, con grande favore la volontà manifestata dai nostri operatori di impegnarsi per favorire la risoluzione della vicenda”.(ANSA).