Music Factory, dal 13 al 19 maggio al Teatro Ghirelli.

Venerdì 10 maggio, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Music Factory, la rassegna musicale in programma dal 13 al 19 maggio presso il Teatro Antonio Ghirelli. Gli appuntamenti musicali sono a ingresso libero e gratuito.

Durante l’intera settimana si terranno inoltre convegni, lezioni concerto, laboratori, performance, mostre fotografiche e pittoriche, scambi culturali, ecc., un vero e proprio viaggio conoscitivo tra sale tematiche reali e virtuali, che combineranno informazione, formazione ed intrattenimento.

Più precisamente gli allievi potranno partecipare come uditori o come protagonisti dell’evento stesso, in compagini orchestrali, cameristiche, solistiche, nelle quali confrontare i propri saperi e competenze, guidati dai docenti dei corsi.

In allegato brochure e manifesto con il programma completo degli eventi