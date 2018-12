Miss Sud, il racconto della finale con Anna Falchi madrina. Vince una 18enne di Putignano.

Con il monito della madrina alle 34 finaliste del concorso nazionale ha preso il via l’altra sera, domenica 2 settembre, la finale di Miss Sud, IX edizione del concorso nazionale di bellezza, ideato e promosso da Gino Stabile, organizzatore di eventi da oltre 20 anni, con lo spirito di scovare, ogni estate, tra piazze e luoghi caratteristici, la bella tra le belle del sud Italia.

«La bellezza non è tutto ragazze – ha detto Anna Falchi, madrina dell’evento – Per raggiungere il vostro obiettivo, anche se puntate sulla vostra bellezza, vi suggerisco di studiare: una formazione completa vi aiuterà sempre e in ogni campo».

Parterre di ospiti capitanato dalla bell’attrice e un timoniere come Beppe Convertini che per il secondo anno successivo torna a condurre la serata più importante del concorso nazionale, a fare da scenario per le finaliste è stato il meraviglioso Castello Angioino di Agropoli. Dopo essersi mostrate in costume da bagno e da sera, la giuria, presieduta da Vincenzo Merli della maison Egon Von Furstenberg e composta da un team di esperti di moda, ma anche giornalisti e rappresentanti del mondo dello spettacolo, ha dovuto eleggere le sue reginette.

LE VINCITRICI SALERNITANE Miss Ragazza in jeans è Raffaella Pia Russo (15 anni di Roccadaspide) Miss Cinema & Tv Natalia Soltisyk (18 anni di Roccadaspide), Miss Moda Laura Mellone (16 anni di Eboli) Miss Sud in Tour Roberta Anton (14 anni di Roccadaspide) e Miss Agropoli Alexandra Costineanu (19 anni di Agropoli).

Il titolo di Miss Sud quest’anno è andato ad una pugliese: Silvia Bianco, 18 anni di Putignano.

LE ALTRE FASCE Miss Portamento è Raffaella Vela (14 anni di Napoli), Miss Egon Von Furstenberg Annachiara Navone (14 anni di Galatina) Miss Tuccillo Sabrina Greco (20 anni di Copertino). Miss Web Ester Capozzi (14 anni di Trecase) e Miss Sud Chiama Nord Rebecca Malatesta (16 anni di Massa Carrara).

LO SPETTACOLO In passerella c’è stato il tempo anche per la musica e la comicità, quella targata Marta Rossi, ex allieva del talent Amici di Maria De Filippi e Salvatore Gisonna. Momento celebrativo per l’attore salernitano Pascal Persiano. Interprete dotato di spiccata sensibilità ha mosso i suoi primi passi nello spettacolo con i fotoromanzi di “Lancio” raggiungendo il successo prima con la soap “Centovetrine” e poi con il poliziesco “La Squadra”, a lui è andato il Premio Talenti del Sud.