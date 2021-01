Metzeler: tutte le novità per l’anno 2021

Come sarà il 2021 per il marchio Metzeler? Il 2020 è stato un anno molto importante per l’azienda tedesca di pneumatici concepiti per mezzi motoristici a due ruote. Vediamo tutte le novità che saranno introdotte durante l’anno in corso, non prima di aver fatto un rapido punto della situazione attuale.

Un 2020 ricco di sorprese e soddisfazioni

Come già accennato in precedenza, il 2020 era stato all’insegna delle innovazioni per Metzeler. Molto interessante è stata l’introduzione degli pneumatici sportivi Sportec M9 RR, così come quella delle gomme da turismo Roadtec 01 SE. Per un utilizzo sempre pù adeguato sui cordoli, il modello Racetec TD Slick è senz’altro una valida opportunità. Al contempo, Roadtec Scooter si rivolge, per l’appunto, agli scooter. I prodotti Metzeler su Special Gomme rispecchiano la varietà dell’offerta di questo brand che fa dell’innovazione il suo punto di forza.

Con una base di partenza così rilevante, gli ingegneri di Metzeler continuano a lavorare senza alcuna sosta. Il marchio continua a puntare su tecnologie estremamente avanzate e sa cogliere al volo le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Ed ecco che il 2021 potrebbe proiettare l’azienda dell’elefantino blu verso una nuova dimensione, tramite l’inserimento di prodotti, misure e specifiche capaci di catturare un ampio volume di pubblico.

Quali saranno le novità più attese del 2021

Metzeler ha in serbo per i suoi potenziali clienti numerose sorprese interessanti per un 2021 da vivere tutto d’un fiato. Dal lancio del nuovo Tourance Next 2 alle nuove misure del prodotto Sportec M9 RR, passando per diversi altri aggiornamenti, c’è un mondo tutto da scoprire da parte di una clientela sempre più ampia e affezionata. Non resta altro da fare che conoscere le novità di Metzeler per un anno che potrebbe segnare una svolta notevole per il marchio.

Il lancio di Tourance Next 2

La prima novità che salta all’occhio nel 2021 prevista da Metzeler riguarda il lancio del modello Tourance Next 2. Si tratta della quarta versione di una gamma essenziale per chi vuole rendere la propria enduro stradale sempre più performante. Il suo battistrada proviene dall’ambito dei fuoristrada, ma si adatta al meglio anche a condizioni di fondo piovoso o fangoso. Gli spazi di frenata vengono ridotti al minimo, in modo da migliorare ingresso e percorrenza di ogni curva.

Tra i primi aspetti che saltano all’occhio, vanno segnalati un comportamento agile e performance sul bagnato di assoluto rilievo. Contiene al suo interno intagli longitudinali che rendono ciascuna mescola più duratura, oltre a garantire un’ottima esperienza di guida. Inoltre, il modello presenta ulteriori incavi dalla geometria che si adatta all’angolo di piega, con un’elevata percentuale di silice. Ogni singolo elemento è stato inserito per rendere lo pneumatico in grado di restare intatto per un lungo periodo di tempo, senza andare a discapito delle prestazioni pure.

Le nuove misure di Sportec M9 RR

Un’altra novità molto interessante riguarda le nuove misure introdotte per il modello Sportec M9 RR. Come già accennato in precedenza, si tratta di un modello dalla forte dose di sportività, che sarà arricchito grazie all’inserimento di pneumatici da 120/70-19” da 60V e 120/70-17” da 72V in corrispondenza dei modelli anteriori e posteriori. Gomme di questo tipo costituiscono un vero e proprio top di gamma per il brand Metzeler.

I nuovi pneumatici sono stati concepiti al fine di rendere le adventure bike sempre più divertenti da guidare e direzionare. Mezzi di trasporto così ben congegnati possono così favorire una guida sportiva tutta da ricordare, con una serie di punti di forza di assoluto rilievo.

Gli aggiornamenti su MCE 6 Days Extreme

Anche il modello MCE 6 Days Extreme è oggetto di numerose innovazioni per quanto riguarda il 2021 di Metzeler. Si tratta di una gamma di pneumatici in grado di vincere numerose competizioni nel panorama enduro, tra i quali svariati titoli mondiali. A partire dal mese di gennaio, saranno inserite diverse novità che possono catturare l’attenzione di un pubblico variegato.

In primo luogo, tre linee colorate segnaleranno le gomme destinate all’enduro estremo. Ci sarà un nuovo modello da 90/90-21 SOFT per l’anteriore, capace di garantire un’aderenza sorprendente anche su fondi alquanto viscidi. L’anteriore 90/100-21 SOFT va bene per uno stile molto guidato e per passaggi abbastanza lenti, mentre il 90/100-21 SUPER SOFT è indicato per i tratti tecnici. Interessanti sono anche i tre modelli posteriori appartenenti alla gamma 140/80-18, omologati al meglio per un utilizzo stradale e perfetti anche per terreni accidentati.

MC360 e Racetech SM: alcune novità di assoluto rilievo

Concludiamo con alcune news relative ad alcuni dei due prodotti più apprezzati della vasta gamma di Metzeler. Chi ama praticare motocross può affidarsi a MC360, che dal mese di maggio sarà a disposizione anche per mezzi non destinati ad un uso di tipo stradale. Il catalogo viene allargato con mescole di fascia battistrada, in grado di incrementare le performance.

Un discorso analogo riguarderà gli pneumatici Racetech SM. Queste gomme proporranno un battistrada compatibile anche con cerchi da 17 pollici, in tutte e tre le sue mescole principali. Lo scopo principale delle nuove introduzioni sarà quello di rendere il grip in uscita di curva notevolmente superiore, con piega più rapida e sicura. In questo modo, il motociclista potrà assumere il pieno controllo del proprio mezzo anche su terreni sterrati ad elevata difficoltà.