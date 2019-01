Prodotti DOP e IGP e un gusto che lega Italia e Stati Uniti: sono queste le principali caratteristiche della seconda edizione di My Selection, la linea di hamburger premium di McDonald’s con ricette selezionate da Joe Bastianich.

Le nuove proposte scelte dall’imprenditore italo-americano arrivano anche in Campania, a Salerno.

Le eccellenze italiane selezionate saranno presentate in conferenza stampa il prossimo venerdì 25 gennaio alle ore 10.30, presso il ristorante McDonald’s di Mercatello – Salerno, in via Trento 126. Saranno presenti le autorità regionali e cittadine.