Maltempo, tromba d’aria al Porto di Salerno, cadono i container. Grandinata in Costiera.

Una tromba marina si è formata questo pomeriggio, intorno alle 14:20, nello specchio d’acqua antistante il porto commerciale di Salerno. L’impressionante vortice è stato avvistato anche a distanza di chilometri dal capoluogo di provincia, provando istanti di apprensione e spavento fra i residenti. Disagi si registrano al porto di Salerno dove il passaggio della tromba marina ha fatto ribaltare diversi container.

Due operai sono rimasti feriti lievemente. Le immagini del vortice sono state immortalate da tantissime persone, diventando in pochi minuti virali sui social network. Diversi interventi per il maltempo si registrano anche in altre zone della provincia di Salerno. I vigili del fuoco sono impegnati soprattutto nella zona di Sala Consilina a causa di allagamenti.

L’incredibile tromba d’aria che si è formata nel primo pomeriggio di lunedì all’interno del Porto Commerciale di Salerno. Un evento che ha suggestionato residenti del posto ma anche i tanti lavoratori in quel momento impegnati nello scalo.

La tromba d’aria si è formata in mare, davanti agli edifici di Via Ligea. L’evento atmosferico, di notevole portata fortunatamente non ha mai toccato terra e dunque non ha causato ulteriori danni anche se ingenti problemi sono stati segnalati all’interno del Porto.

Il vortice ha ribaltato come fuscelli numerosi container scaraventandoli a terra.

La tromba d’aria è stato comunque avvistata in molti altri quartieri della città ed in tanti hanno ben pensato di immortalare questo momento.

Il maltempo oggi invece ha flagellato la Costiera Amalfitana con una violenta grandinata che si è abbattuta da Maiori a Praiano, da Ravello a Tramonti, con chicchi grandi quanto palline da golf, che hanno anche danneggiato le auto in sosta a Maiori.