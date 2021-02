Maltempo, allerta meteo da mezzanotte per le successive 24 ore, arancione nel salernitano.

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo valevole a partire dalla mezzanotte sull’intero territorio.

Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale che potrebbero assumere forte intensità.

Venti forti dai quadranti occidentali con locali raffiche e mare agitato.

L’allerta avrà una durata di 24 ore.

Massima attenzione dovrà essere posta sulle zone 3, 6, 8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) dove il livello di criticità idrogeologica è Arancione.

Qui si segnala anche il rischio di Instabilità di versante, localmente anche profonda con possibili frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango.

Sul resto della regione il livello di allerta è Giallo associato ad un rischio idrogeologico localizzato.

La Protezione civile della Regione Campania, si sottolinea in una nota, segue l’evolversi dei fenomeni e raccomanda alle autorità competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire, contrastare o mitigare i fenomeni attesi sia in ordine al rischio idrogeologico che in ordine alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Si segnala ancora la necessità di prestare attenzione massima alle aree fragili del territorio e alle aree già colpite dal maltempo degli ultimi giorni nonché di attivare i Centri operativi comunali laddove previsto anche in considerazione dell’attuale consistente rischio residuo. (ANSA).