Luci d’Artista, venerdì 9 parte anche il festival musicale al Duomo.

Venerdì 9 novembre 2018, alle ore 20.15, in occasione dell’inaugurazione di Luci d’artista 20018/2019, al quadriportico del Duomo di Salerno, nella sala San Tommaso, si terrà la prima serata del festival musicale “Luci d’artista”, organizzato dall’Associazione Culturale Arechi, guidata dal violista salernitano Sergio Caggiano.

Il concerto prevede un programma da grande virtuoso della tastiera, sotto il titolo di “An All Beethoven Evening”, tutto dedicato al compositore Ludwig Van Beethoven, filosofo delle note, con tre Sonate per pianoforte, tra le più celebri: Op. 31 n. 2 (n. 17) “La Tempesta, Op. 13 (n. 8) “La Patetica, Op. 27 n. 2 (n. 14) “Al Chiaro di Luna”. È previsto un ingresso di 7 euro a persona. Esegue il M.ro Giovanni Alvino.

Il festival proseguirà con altre 5 date in programma il 17 e 21 novembre e il 6, 14 e 22 dicembre (in allegato il programma completo).

Il pianismo di Giovanni Alvino, frutto del suo innato talento e della fondamentale guida del didatta napoletano

Carlo Alessandro Lapegna, a sua volta allievo del celebre didatta Vincenzo Vitale, vanta una formazione di prim’ordine che gli ha permesso di diplomarsi col massimo dei voti al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, ampliata ed arricchita dai preziosi insegnamenti del grande didatta Vincenzo Balzani, a sua volta allievo di Alberto Mozzati, e dalla superba guida di Piero Rattalino presso la prestigiosa Accademia “Incontri col Maestro” di Imola.

Vincitore di importanti concorsi pianistici internazionali, ha suonato per importanti associazioni e festival in giro per il mondo, ( “La Società dei Concerti” di Milano, Fondazione Teatro Politeama di Catanzaro, Ravello Concert Society, Amici della Musica di Cagliari ecc.), in molti Paesi, in Bulgaria, Asia, Olanda ecc. Viene invitato nelle giurie di Concorsi pianistici Nazionali ed Internazionali e per masterclass pianistiche presso importanti istituzioni. Ha collaborato con importanti nomi del panorama concertistico internazionale e suonato con importanti orchestre, tra cui OFC, Orchestra Filarmonica Campana, Pazhardjik Symphony Orchestra, ecc. Ha inciso per varie etichette discografiche, tra cui 959282 Records DK, IMD Music & Web, Il Monocordo Edizioni, ecc. Il suo canale YouTube e la sua Facebook Fan Page hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo. All’attività concertistica affianca quella didattica, svolgendo regolarmente corsi annuali e masterclass ed è regolarmente invitato nelle giurie di importanti concorsi nazionali ed internazionali, tra cui “Ennio Porrino” di Cagliari, “Belvedere di San Leucio” di Caserta, Trofeo “Città di Greci”, ecc. I suoi giovanissimi allievi sono risultati vincitori di concorsi pianistici nazionali ed internazionali.