Lo Yoga della Risata all’Accademia Grassi venerdì 1 marzo.

Domani (venerdì 1 marzo 2019), alle ore 19, all’Accademia Internazionale d’Arte Cultura e Società “Alfonso Grassi” di Salerno (via Porta Elina) ci sarà un’originale festa di Carnevale con tanto di concorso e premiazione delle machere più belle, dei costumi più originali e delle poesie a tema. A rendere il tutto molto particolare sarà l’incontro dedicato allo yoga della risata. Si tratta di un metodo unico per il quale si può ridere senza barzellette, senza umorismo e gags comiche. Lo Yoga della risata si basa sul dato scientifico che il corpo non avverte la differenza tra una risata reale e una indotta (se fatta volontariamente) e si producono gli stessi benefici sia a livello fisiologico che psicologico. A guidare il tutto sarà Gabriella Faiella, fisioterapista ed insegnante di yoga. L’intrattenimento musicale sarà curato da Vincenzo Pagliara e Carmen Fabiani. Ad introdurre la serata sarà Raffella Grassi, presidente dell’Accademia.

Venerdì 8 marzo, alle ore 16.30, in occasione della Festa della Donna l’Accademia “Alfonso Grassi” parteciperà presso il Palazzo della Provincia di Salerno all’evento “Donna e non solo…” a cura di Anna De Rosa. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese e della consigliera Mariarosaria Vitiello ci saranno gli interventi di Anna Petrone, Paky Memoli, Giovanna Avallone, Nina Esposito, Carmela Porco, Belinda Villanova, Lauretta Laureti, Concetta Caputo, Maria Luisa Pesce, Maria Irene Vairo, Anna Cicalese, Stefania Colizzi. Seguirà la performance artistica di Flavia D’Aniello con le musiche di Sara Volpe. In scaletta anche la performance creativa del Teatro da Napoli “Le Refole” con Nora De Gregorio. Sara Grillo presenterà l’opera “Il parto”, le letture saranno curate da Rosaria Giordano. Negli spazi adiacenti ai saloni di Palazzo Sant’Agostino sarà in allestimento fino al prossimo 29 Marzo 2019 una mostra collettiva di artisti vari. Seguirà buffet ed un coffee break Lavazza di Daniela Tartaglia.

Venerdì 15 marzo ci sarà la presentazione del libro “Spade, rock e amore” dell’artista Stefania Siani (pittrice, poetessa, scrittrice). La presentazione sarà a cura di Franco Bruno Vitolo. Ci sarà, inoltre, la partecipazione straordinaria del gruppo di scherma storica e Arcieri “I Cavalieri del Giglio”.

Venerdì 22 marzo è in programma la conferenza dell’informatico Carmela G. Porco Centanni (venezuelana – artista, fotografo, videoperatore) dal titolo “Arte, creatività, tecnologia”.

Venerdì 29 marzo spazio al cinema con la proiezione del film “Napoli sotterranea” del regista Salvatore Polizzi. La città di Napoli è lo scenario ideale per ambientare un film: ospita numerosi e diversi luoghi d’interesse storico e culturale e la sua gente è considerata tra le più dinamiche e stimolanti in Italia e in Europa. Napoli Underground è un film a episodi con storie, location e personaggi differenti. Ogni episodio è dedicato a una diversa suggestione sotterranea e presenta una parte differente dell’umanità). Ospite della serata sarà la consigliera della Provincia di Salerno Mariarosaria Vitiello.

Per maggiori informazioni: 338 7581195 – 089 333903 – www.accademiagrassi.it – pagina Facebook Accademia Internazionale d’Arte & Cultura Alfonso Grassi.