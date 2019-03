L’importanza del parco archeologico di Fratte al centro della Giornata del Paesaggio di Salerno .

Successo a Palazzo “Ruggi”, una platea attenta e numerosa, quella della Giornata del Paesaggio celebrata nella sala conferenze della Soprintendenza di Salerno, che ha visto la partecipazione di ben tre istituti scolastici: Liceo Da Procida e Scuola Media Monterisi di Salerno e Liceo C. Pisacane di Sapri. L’incontro rientrava nelle aperture straordinarie degli Uffici delgiornatanazionalepaesaggio2019 le Soprintendenze di tutta Italia con iniziative di sensibilizzazione e di riflessione sul tema del paesaggio, e su tutte le attività svolte a favore del paesaggio. “Paesaggi & Paesaggi. Idee a confronto per una tutela da condividere” sono intervenuti: Francesca CASULE /Soprintendente ABAP di Salerno e Avellino; Giovanni VILLANI, Architetto / Resp. Settore Paesaggio SABAP di Salerno e Avellino; Michelangelo DE LEO/ Capo Delegazione Fondo Ambiente Italiano Salerno; Andrea TROISI/ Capogruppo Giovani Fondo Ambiente Italiano Salerno; Maria Immacolata SESSA/ Professoressa/ Volontaria Touring Club Italiano Salerno; Lorenzo SANTORO, Architetto / SABAP di Salerno e Avellino; Anna DE MARTINO, Storico dell’Arte /Resp. Sett Educazione e Ricerca SABAP di Salerno e Av.; Raffaella BONAUDO Archeologo/ Resp. Settore Archeologia SABAP di Salerno e Avellino; Ottavio LUCARELLI, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania. A moderare l’incontro il Funzionario Michele FAIELLA, Giornalista / Resp. Ufficio Stampa Soprintendenza Salerno e Avellino.

In primo piano l’importanza del Parco Archeologico Etrusco-Sannitico di Fratte, con una relazione analitica e particolareggiata dell’archeologa Raffaella Bonaudo. Tra le iniziative messe in campo dalla Soprintendenza anche quella che si è svolta a Minori, che ha visto i funzionari Stefania Ugatti, Rosa Maria Vitola e Silvia Pacifico in prima linea, insieme alla Pro Loco e con la partecipazione dell’Istituto tecnico per il turismo “Flavio Gioia”, ad organizzare una visita guidata alla Villa Romana per poi concludersi con una affollata passeggiata lungo il Sentiero dei Limoni da Minori a Maiori.