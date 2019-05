Le eccellenze meridionali della filiera della pizza al Tuttofood di Milano.

Fare rete per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio. È quello che hanno scelto di fare sei aziende meridionali − di cui tre salernitane, Molini Pizzuti, Carbone e Suprema; una pugliese, Caronte; e due napoletane, Pastificio Antiche Tradizioni di Gragnano ed Euroiovine − che parteciperanno insieme a TuttoFood, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage, in programma presso Fiera Milano da lunedì 6 a giovedì 9 maggio. Un evento che in sole sei edizioni è diventato il palcoscenico ideale per presentare i prodotti al mercato nazionale e internazionale e che rappresenta ormai un appuntamento imperdibile per gli operatori e gli appassionati del settore.

Le sei aziende avranno uno spazio di 180 metri quadri presso il Padiglione 5, allo Stand H02 H10 K01 K09, denominato Food Park. Conserve di pomodoro, farine, olio extra vergine di oliva, pasta, latticini, sott’oli: questi i principali prodotti che saranno presentati in fiera.

Il Food Park sarà uno spazio dinamico e interattivo, dove imparare a scoprire e riconoscere la qualità dei prodotti in una chiave educativa e insieme ludica. Lo stand si presenterà infatti come una sorta di “parco divertimenti del cibo”, il cui simbolo sarà una ruota panoramica, che attirerà l’attenzione e la curiosità dei visitatori verso lo spazio espositivo. Un luogo dove il cibo diventa gioco, ma un gioco in cui per divertirsi occorre prima conoscere le regole e assicurarsi di giocare in sicurezza.

Presso il Food Park si alterneranno degustazioni di piatti realizzati dal vivo, durante showcooking con i prodotti delle sei aziende, da una squadra composta da pizzaioli, chef e artigiani del cibo, tra volti noti e giovani promesse. Tra gli ospiti d’eccezione, due dei pizzaioli napoletani del momento, Salvatore Lionello e Vincenzo Capuano; l’imprenditore e ormai food influencer Vincenzo Falcone con il suo “team Delicious”; Eros Buratti, famoso affinatore di formaggi verbanese; lo chef Giuseppe Di Napoli della rinomata Pescheria Di Napoli, a Napoli; e Domenico Fioretti, mastro fornaio campano, interprete della nuova tradizione dei panificatori.

La partecipazione a TuttoFood sarà un’importante occasione, per gli espositori, per far conoscere la qualità e la bontà dei propri prodotti, anche grazie al prezioso supporto del team cooking, che li declinerà nelle migliori ricette della tradizione del Sud.

Molini Pizzuti

L’azienda, con sede a Bellizzi (Salerno), da oltre cinquant’anni è specializzata nella molitura e nella produzione di farine di grano tenero. Si occupa anche di formazione attraverso Scuola Bianca, centro di ricerca dove si testano i nuovi prodotti e si formano e si specializzano pizzaioli, panificatori, pasticceri e artisti della pasta fresca.

Carbone

L’azienda, con sede a San Valentino Torio (Salerno), da tre generazioni produce conserve vegetali per pasta e pizza. Protagonisti i pomodori in molteplici varietà. La filosofia aziendale è quella di trasformare i prodotti della terra seguendo tutta la filiera a partire dal seme.

Suprema

La cooperativa agricola, con sede a Scafati, viene fondata nel 1993 dalla famiglia Attianese, da sempre impegnata nel preservare la genuinità dei prodotti della terra. Attiva da tre generazioni, ha come core business la coltivazione di ortaggi, e in particolar modo di pomodori, per uso industriale.

Caronte

Giovane ma già ben posizionata sul mercato, produce olio extra vergine di oliva secondo l’antica tradizione. La produzione avviene in un territorio peculiare, la Capitanata, presso il borgo Incoronata (Foggia), in Puglia, prima regione produttrice d’olio.

Pastificio Antiche Tradizioni di Gragnano

L’azienda ha sede nel cuore di Gragnano (Napoli), città famosa per la produzione di pasta secca sin dal XVI secolo. E si caratterizza, sin dal nome, per il forte legame con la tradizione, portata avanti da quattro generazioni di “maccaronari” sin dal 1970 e basata solo su grano 100% italiano in sacchi e delle migliori coltivazioni.

Euroiovine

L’azienda, con sede a Crispano (Napoli), nasce dalla passione e dall’impegno dell’omonima famiglia lovine che, da decenni, trasforma l’amore per la campagna e per l’alimentazione sana nell’arte di produrre la mozzarella e altre specialità casearie quali il caciocavallo, il fior di latte, il formaggio fresco, la provola e la ricotta.