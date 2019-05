Le eccellenze dell’Irno Cavese in vetrina al TuttoFood di Milano.

Il GAL Terra è Vita, nell’ambito della sua strategia di promozione del territorio è presente al TuttoFood Milano, la fiera internazionale dedicata al food&beverage organizzata da Fiera Milano, in programma, da lunedì 6 a giovedì 9 maggio a Fieramilano (Rho).

Tre le aziende coespositrici nello spazio del GAL al padiglione 1 di TuttoFood, all’interno della collettiva dell’Italian Fruit Village.

Bracigliano Salumi, con i suoi salumi, mortadelle e prosciutti crudi stagionati artigianalmente, il caseificio Vallebianca produttori del più prezioso dei tesori campani: la Mozzarella di Bufala Dop e ArteTerra, giovane azienda che si occupa della lavorazione della Nocciola di Giffoni.

“Ad alcune delle eccellenze alimentari del nostro territorio – ha dichiarato Francesco Gioia, presidente del GAL Terra è Vita – abbiamo associato anche una esposizione del nostro artigianato, in modo da rappresentare in maniera più completa la grande offerta artistica, culturale e paesaggistica oltre che agroalimentare che il territorio dell’Irno Cavese può offrire”.

Per questo motivo, in collaborazione alla Cna di Salerno, abbiamo dato spazio alla Ceramica artistica di Vietri sul Mare.

Sette le aziende presenti Ceramica Adele, Ceramica Mario D’Acunto, Ceramica Margherita, Ceramica Bisogno, Ceramica Avallone, VietriStore, Ceramica Massimino.

L’ hub internazionale del sistema agroalimentare e del cibo di qualità sarà per quattro giorni punto di riferimento dei produttori e dei buyer che arrivano da tutto il mondo e che potranno conoscere tra le eccellenze agroalimentari di Bracigliano, Vallebianca ed ArteTerra, anche le produzioni di ceramica artigianale artistica di Vietri sul Mare.

“Un’occasione straordinaria per il nostro artigianato artistico – ha commentato il presidente territoriale Cna Salerno, Lucio Ronca- la Ceramica, “patrimonio del mondo”, merita di mettersi in mostra in una vetrina così prestigiosa ed internazionale come il Tutto Food di Milano”.

I salumi Bracigliano, i formaggi Vallebianca e le Nocciole ArteTerra saranno, inoltre, protagoniste di alcuni momenti di degustazione all’interno dell’area lounge dell’Italian Fruit Village.