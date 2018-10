Le Bombette Antonio Amato premiate come miglior Frozen Food dell’Italian Food Awards 2018.

Il 2018 di pasta Antonio Amato, storico marchio di pasta italiano, prosegue con una serie di novità!

In seguito all’acquisizione da parte del Pastificio Di Martino della maggioranza di Grandi Pastai Italiani S.p.A., il marchio salernitano ha presentato lo scorso maggio, durante il Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione di Parma, la pasta fresca ripiena: ingredienti italiani, D.O.P. e I.G.P., sfoglia delicata preparata con uova fresche 100% italiane provenienti da galline allevate a terra, senza glutammato, olio di palma e colza, per una esplosione di gusto tutto mediterraneo.

In una soluzione di packaging unica e rivoluzionaria, provvista di sistema “apri e chiudi” che preserva la freschezza della pasta, tante ricette per soddisfare i gusti di tutta la famiglia: dai classici della tradizione, che esaltano i sapori del territorio, agli abbinamenti più originali e golosi, con ingredienti in pezzi, nel ripieno e nella sfoglia.

Dalla passione dell’azienda per la ricerca del gusto, nascono oggi le Bombette: sfiziose pepite di patate, croccanti fuori e morbide dentro, da saltare in padella e pronte in pochi minuti.

Ieri sera (ndr 22 ottobre), nel corso del Sial Paris, annoverata tra le più importanti fiere internazionali dell’agroalimentare, le Bombette Antonio Amato hanno conquistato il primo premio nella categoria Frozen Food dell’Italian Food Awards 2018; un riconoscimento importante per un’edizione che ha avuto come tema principale l’innovazione e la presentazione di alimenti alternativi.

Antonio Amato ha pensato per le sue Bombette tanti gusti, nell’ottica di soddisfare le esigenze di ogni palato: l’inconfondibile sapore del peperoncino calabrese, per gli amanti dei sapori forti, l’aroma dello zenzero unito ai freschi limoni di Sicilia, per i più audaci. Ricche di gusto e particolarmente golose sono le Bombette ripiene, con un cuore cremoso di mozzarella di bufala campana Dop e pomodoro, funghi o con pesto di basilico.

Le Bombette Antonio Amato rappresentano un prodotto innovativo e di grandissima qualità, elementi vincenti che hanno permesso alle pepite di essere inserite nell’olimpo dei cibi più innovativi dell’anno.