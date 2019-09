Le Bolle in Birra, successo oltre le aspettative, più di 10.000 presenze.

Successo annunciato per la seconda edizione de Le Bolle in birra, presso l’area parcheggio del centro commerciale Le Bolle.

Oltre diecimila i visitatori nella tre giorni di evento che si è concluso ieri sera. Grande soddisfazione per gli organizzatori dell’associazione 3E Eboli, del presidente Daniela Bartolomeo con il vice presidente Cosimo Vecchio, Biagio Sica e Liberato Santoro. Un boom di presenze dunque per la seconda edizione di Le Bolle in Birra che ha avuto il patrocinio del comune di Eboli.

Il presidente Daniela Bartolomeo ha tirato le somme: ” la nostra associazione 3 E Eboli, ringrazia tutti coloro che hanno creduto in questo evento. Abbiamo puntato sulla qualità ed il gusto delle birre artigianali, in collaborazione con Unionbirrai con laboratori ed eventi, Oltre diecimila i visitatori, è un successo che va oltre ogni aspettativa e ci spinge a lavorare sin da oggi per il prossimo anno”. Il vice Cosimo Vecchio: “volevamo promuovere la birra artigianale, ci siamo riusciti ne siamo entusiasti. Abbiamo fatto provare la Birra in tutte le sue sfaccettature”.

Vincente anche il connubio tra food e spettacoli. L’ ampia zona dedicata al food e all’assaggio delle birre non solo artigianali è stata gremita da visitatori, ed inoltre c’è stato l’ abbinamento del sigaro con la birra in collaborazione con “Cigar Club Piana del Sele” con Francesco Paolo Majoli e Vincezo Romanzi, e l’ingegnere – giornalista, esperto di birre, Alfonso Del Forno. In tutte le serate il Cooking Show e laboratori formativi – informativi, di natura ludico- gastronomica, a cura dello chef Helga Liberto.

Ben quattro le macro aree all’interno dell’evento: Area somministrazione – food; Area spettacoli; Area espositiva-vendita; la Croce Rossa e quella bambini. Il tutto accompaganto dalle esibizioni delle scuole di ballo ed il festival del Mare. Ma anche gli spettacoli de i “Nero a Metà Tribute Band Pino Daniele” ed il cabaret de “I Ditelo Voi” da Made in Sud. Ed il concerto di ieri sera della “Liga 2.0 Ligabue Tribute Band”. Gli organizzatori lanciano l’invito: “Vi aspettiamo con tante altre sorprese il prossimo anno alla terza edizione de: “Le Bolle in Birra”.