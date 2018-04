Lasagna da Guinness alla festa del Carciofo di Paestum.

Alla ‘Festa Carciofo di Paestum IGP’ che si terrà a Gromola di Capaccio-Paestum (la città sede dei templi, patrimonio UNESCO) dal 21 al 25 aprile e dal 28 Aprile al 1^ Maggio 2018, è previsto un esperimento gastronomico eccezionale.

Per l’occasione, nella giornata inaugurale di sabato 21 aprile 2018, sarà preparata dagli Chef Elga Liberto e Vito De Vita in collaborazione con gli studenti dell’istituto Alberghiero ‘Piranesi’ di Gromola, una lasagna da guinness dei primati.

L’associazione culturale “Il Tempio di Hera Argiva” presieduta da Pasquale Palladino, che con il Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP e la O.P. Terra Orti organizzano questa decima edizione, stanno già lavorando con artigiani locali per la realizzazione di una pentola gigante in grado di cuocere una lasagna con Carciofo di Paestum IGP della lunghezza di 12 metri, alta 12 centimetri e larga 70 centimetri, che poi sarà data in degustazione ai tantissimi visitatori che, come ogni anno, affollano il suggestivo borgo di Gromola nel quale saranno allestiti stand per la preparazione e vendita di tanti altri piatti a base di Carciofo di Paestum IGP.