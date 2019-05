La XXI edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli sabato 11 e domenica 12.

La XXI edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli e patrocinata dal MIBAC, si svolgerà quest’anno sabato 11 e domenica 12 maggio. Si apriranno in tutta Italia castelli solitamente preclusi alla visita, si terranno tavole rotonde, mostre e dibattiti per la valorizzazione dell’immenso patrimonio castellano del nostro paese. Le iniziative organizzate in Campania si articoleranno in tutte e cinque le provincie:

In provincia di Avellino, a Bagnoli Irpino visite guidate al castello Cavaniglia ore 10 – 13 a cura della Pro – Loco e dell’Istituto Italiano dei Castelli. Sabato alle ore 17 tavola rotonda sulla valorizzazione dei castelli in area Irpina. Saranno effettuate visite guidate anche al castello di Gesualdo (a cura della coop. Guido, tel. 345 0459691) Info generali: arch. Giuseppe De Pascale – 333 6636614.

In provincia di Benevento sabato 11 a Campolattaro alle ore 10,30 visita guidata al castello – a seguire, conversazione dello storico Francesco Bove sui castelli del Sannio. Visite guidate anche sabato pomeriggio e domenica 12. Info: 329 2660592

In Terra di Lavoro, sabato e domenica mattina, visite guidate al Castello ducale di Sessa Aurunca, ore 10 – 13. A cura della pro – loco (info: 392 1082779) Sarà visitabile anche la sala espositiva dei reperti archeologici sita nel Castello (info: arch. Gennaro Farinaro tel. 338 4226054 – gfarinaro@yahoo.it)

Nel Cilento, sia sabato che domenica visite guidate al castello Giusso di Sicignano degli Alburni (ore 10 – 13; 17 – 19,30 – a cura del Forum dei Giovani info 338/8727070 – 388/8608651) e al castello di Agropoli (ore 10 – 12 a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli. Info: dott. Antonio Capano 339 8605936). Sempre nel castello di Agropoli, domenica 12, nel pomeriggio alle ore 18, presentazione del volume dello storico Pasquale Natella: Sanseverino di Marsico. Una Terra, un Regno. II. Dalle Signorie alle Contee, ai Principati (1081-1568).

Sempre in provincia di Salerno, nell’agro Sarnese – Nocerino, visite guidate al castello Fienga di Nocera Inferiore (sabato e domenica, ore 10,30 – 13/ 15-18,30) a cura dell’associazione “Ridiamo vita al Castello” info: 320 1906074 328 7640415 a Napoli, nel week-end, a Castel dell’Ovo dalle ore 10 – 13,30, apertura straordinaria della sede dell’Istituto Italiano dei Castelli, con proiezioni video su Castel dell’Ovo e sui castelli di Napoli. Visita alle mostre fotografiche ed iconografiche sui castelli di Napoli e della Campania. Visita alla cisterna medievale. Accesso libero.

Tutte le visite guidate sono gratuite

Per ulteriori informazioni visitare il sito web www.castcampania.it e su facebook il gruppo aperto Istituto Italiano dei Castelli – Regione Campania, oppure inviare un e-mail a castellicampania@virgilio.it

