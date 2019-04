La visita della delegazione coreana in Cilento.

Si è conclusa con gran successo la visita della delegazione coreana guidata dall’On. Cho

Kwang-han, ex segretario del Presidente della Repubblica della Corea del Sud, e Sindaco

della Città di Namyangju, Corea del Sud, accompagnato da un gruppo di funzionari della

municipalità coreana.

Ad accoglierli ufficialmente, martedì 12 aprile, sono stati il Vicepresidente della Provincia Carmelo Stanziola, il Consigliere provinciale Antonio Rescigno, il Dirigente dei Settori Servizi ai Comuni e Musei, Biblioteche, Pinacoteche, Ciro Castaldo; presenti anche politici e professionisti della provincia di Salerno.

Alle 13 l’incontro, al Castello Arechi, con il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese per il pranzo organizzato dalla Provincia stessa.

La visita è stata programmata a seguito delle relazioni fra i due Enti conseguenti al gemellaggio iniziato nel 2016 allo scopo di rafforzare strategie comuni di cooperazione.

La visita era incominciata domenica 7 aprile con la visita al Parco Archeologico di Paestum e Velia per poi spostarsi nel basso Cilento con visita a Palinuro dove la delegazione veniva ricevuta dal Consigliere dell’ Amministrazione Comunale di Centola, Cristiano Meluccio, per un breve pranzo e una gita alle grotte e all’incantevole grotta azzurra, per poi incontrare, nel Municipio di Centola il Sindaco Carmelo Stanziola, Da li la delegazione si è spostata a Stio per incontrare, al Municipio di Stio, il Sindaco Natalino Barbato e l’Assessore alla Cultura Massimo Trotta la giunta e i consiglieri, dove, con il Sindaco di Namyangju, hanno siglato una ‘Lettera d’intenti per gli scambi d’amicizia’ e ricevuto una targa da parte del ‘Club per l’Unesco di Elea’ firmata dal Presidente del Club, Massimo Trotta e dal Segretario Francesco Scianni.

Una visita al borgo di Stio e al Museo Trotta e poi una luculliana cena al Palazzo Trotta dove gli ospiti hanno potuto gustare il meglio della cucina e dei prodotti della ‘dieta mediterranea’.

Il giorno dopo, la delegazione ha visitato alcune aziende delle eccellenze agroalimentari del nostro territorio e incontrato la Preside dell’lstituto Piranesi di Paestum, Loredana Nicoletti.

Alla fine la soddisfazione del Sindaco di Namyangju, Cho Kwang-han è stata enorme e si è congratulato con gli organizzatori, Francesco Scianni, vice Presidente dell’Associazione Sapere Mediterraneo, e il Prof. Lee Kichul e si è proposto di consolidare e rafforzare, ancor di più, le relazioni di amicizia e di cooperazione tra i due territori su interessi comuni come la cultura, l’arte, l’economia, l’agricoltura biologica, la cultura alimentare, soprattutto favorendo un forte interscambio di giovani studenti.