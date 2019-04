La tradizione della Madonna delle Galline a Pagani.

Si terrà domani, martedì 16 aprile, alle ore 18.00, presso il Museo dell”Arciconfraternita

della Madonna delle Galline in via Striano a Pagani, la conferenza stampa di presentazione

delle celebrazioni previste per l’occasione della plurisecolare ed amatissima Festa della

Madonna delle Galline.

Alla conferenza stampa paiteciperanno il Priore Giuseppe Tortora, gli altri membri del

Consiglio di Amministrazione recentemente insediatosi e il Rettore del Santuario Don

Flaviano Calenda.

Nell’occasione saranno presentate alla stampa le attività e le iniziative di comunicazione

intraprese dall’Arciconfraternita della Madonna delle Galline, con il lancio del nuovo sito

internet, all”indirizzo www.madonnadellegalline.org, e delle pagine social ufficiali.

La presenza e la vicinanza degli organi di informazione è particolarmente importante

e significativa, nell’ottica di sostenere l’Arciconfraternita nello sforzo continuo di

valorizzare sempre di più gli aspetti religiosi di questo atteso momento di festa in onore

della Vergine del Carmelo, a Pagani amorevolmente venerata con il titolo di Madonna delle

Galline, e di prepararci tutti a vivere questo momento con un autentico e rinnovato spirito

cristiano.