La Spina Santa al centro residenza anziani di Giffoni domenica 18.

Domenica 18 marzo, ore 15,30, la Sacra Spina, custodita nella chiesa della Santissima Annunziata, lascerà il luogo sacro per alcune ore per essere portata presso la residenza sanitaria per anziani alla frazione Santa Caterina.

Il parroco, Don Alessandro Bottiglieri, ha accolto la richiesta dei titolari del centro, Carmine e Rosario Pantalena, per far vivere anche agli anziani anche un momento di fede religiosa in occasione della ricorrenza religiosa (marzo), tanto sentita dai giffonesi. L’ampio salone della casa per anziani, diventerà eccezionalmente una “chiesa”, per celebrare la Santa Messa, alla presenza della Sacra Reliquia. Al termine tutti gli anziani avranno la possibilità di baciare la preziosa ampolla Sacra.

LA STORIA. La Spina Santa è una delle reliquie più importanti della cristianità e viene conservata a Giffoni, dove è oggetto di un’antica devozione. La Spina Santa, è stata staccata dalla corona che cinse il capo di Cristo sulla Croce ed è giunta nel cuore dei Monti Picentini nel medioevo.

Conservata per secoli a Costantinopoli dove l’aveva portata Santa Elena, la corona venne trasferita a Parigi il 2 agosto del 1239 da Luigi IX. Una delle sue spine, alla fine del 300, venne donata da Carlo IV a Leonardo De Rossi che la portò al suo paese natale: Giffoni. Padre Leonardo De Rossi da Giffoni fu una figura notevole della Chiesa del XIV secolo. Francescano, professore dello studio generale di S. Lorenzo Maggiore a Napoli e dell’Università di Cambridge, venne eletto Ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori dal capitolo di Tolosa del 1373.

Operò durante lo scisma d’occidente e venne nominato Cardinale dall’antipapa Clemente VII, titolo di cui fu poi spogliato da Urbano VI che , anni dopo, lo avrebbe confermato nel cardinalato. La Spina Santa è stata custodita nel convento di San Francesco fino al 1808, anno della sua soppressione, dopo pochi mesi dalla quale venne affidata alla Chiesa dell’Annunziata.

Venerdì 23 marzo si concluderanno i festeggiamenti religiosi dedicati alla Spina Santa. Alle ore 08,00 Santa Messa nella chiesa Madre della SS: Annunziata, in serata ore 17,30, tradizionale processione per le strade di Giffoni.